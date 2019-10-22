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    Конте – журналисту: «Надеюсь однажды заняться журналистикой также, как вы пытаетесь заняться коучингом»

    Главный тренер «Интера» Антонио Конте вступил в диалог с журналистом во время пресс-конференции. Корреспондент высказал свое мнение, как использовать на поле Валентино Лазаро.

    – Может, вам стоит переместить Лазаро выше в схеме 3-4-2-1?

    – Спасибо за ваш опытный совет. Однажды я надеюсь также заняться журналистикой, как вы пытаетесь заняться коучингом.

    • Завтра, 23 октября, «Интер» сыграет в Лиге чемпионов с «Боруссией».
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    • В Серии А «Интер» идет вторым.

    Источник: твиттер Uncle Sharma

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    22.10.2019 23:08
    Комментарии2
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      Рейтинг: +661

      Я - легенда 7 минут назад

      Значит, не только наши тренеры хамят )))

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      Рейтинг: +804

      Benifacto 29 минут назад

      красава это типо по нашему иди маму учи борщ варить))

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