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  • Конте – журналисту: «Надеюсь однажды заняться журналистикой также, как вы пытаетесь заняться коучингом»

Конте – журналисту: «Надеюсь однажды заняться журналистикой также, как вы пытаетесь заняться коучингом»

22 октября 2019, 23:08
3

Главный тренер «Интера» Антонио Конте вступил в диалог с журналистом во время пресс-конференции. Корреспондент высказал свое мнение, как использовать на поле Валентино Лазаро.

– Может, вам стоит переместить Лазаро выше в схеме 3-4-2-1?

– Спасибо за ваш опытный совет. Однажды я надеюсь также заняться журналистикой, как вы пытаетесь заняться коучингом.

  • Завтра, 23 октября, «Интер» сыграет в Лиге чемпионов с «Боруссией».
  • Миланцы занимают в группе последнее место.
  • В Серии А «Интер» идет вторым.

Источник: твиттер Uncle Sharma
Италия. Серия А Интер Конте Антонио
Комментарии (3)
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Benifacto
1571780068
красава это типо по нашему иди маму учи борщ варить))
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Я - легенда
1571781432
Значит, не только наши тренеры хамят )))
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InterMilLano1908
1571798471
Журналюхи ппц смешные...
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