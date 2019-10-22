Конте – журналисту: «Надеюсь однажды заняться журналистикой также, как вы пытаетесь заняться коучингом»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте вступил в диалог с журналистом во время пресс-конференции. Корреспондент высказал свое мнение, как использовать на поле Валентино Лазаро.

– Может, вам стоит переместить Лазаро выше в схеме 3-4-2-1?

– Спасибо за ваш опытный совет. Однажды я надеюсь также заняться журналистикой, как вы пытаетесь заняться коучингом.