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  • «Динамо» представило видео с Яшиным в роли супергероя из комиксов

«Динамо» представило видео с Яшиным в роли супергероя из комиксов

22 октября 2019, 11:23
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YouTube-канал «Динамо» опубликовал видео, посвященное дню рождения вратаря Льва Яшина, которому сегодня, 22 октября, могло бы исполниться 90 лет.

В ролике советский футболист предстает в роли супергероя, а об этапах его карьеры рассказывается через комикс-панели с соответствующим стилем отрисовки.

  • Яшин всю карьеру провел в «Динамо».
  • За сборную СССР голкипер провел 74 матча и пропустил 70 голов.
  • Яшин – единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч».
  • Его прозвище – «Черный паук».

«Вечная слава великому спортсмену и гражданину»: тульский «Арсенал» почтил память Яшина

Источник: YouTube-канал «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Яшин Лев
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