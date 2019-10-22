«Динамо» представило видео с Яшиным в роли супергероя из комиксов

YouTube-канал «Динамо» опубликовал видео, посвященное дню рождения вратаря Льва Яшина, которому сегодня, 22 октября, могло бы исполниться 90 лет.

В ролике советский футболист предстает в роли супергероя, а об этапах его карьеры рассказывается через комикс-панели с соответствующим стилем отрисовки.

Яшин всю карьеру провел в «Динамо».

За сборную СССР голкипер провел 74 матча и пропустил 70 голов.

Яшин – единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч».

Его прозвище – «Черный паук».

«Вечная слава великому спортсмену и гражданину»: тульский «Арсенал» почтил память Яшина