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    «Динамо» представило видео с Яшиным в роли супергероя из комиксов

    YouTube-канал «Динамо» опубликовал видео, посвященное дню рождения вратаря Льва Яшина, которому сегодня, 22 октября, могло бы исполниться 90 лет.

    В ролике советский футболист предстает в роли супергероя, а об этапах его карьеры рассказывается через комикс-панели с соответствующим стилем отрисовки.

    • Яшин всю карьеру провел в «Динамо».
    • За сборную СССР голкипер провел 74 матча и пропустил 70 голов.
    • Яшин – единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч».
    • Его прозвище – «Черный паук».

    «Вечная слава великому спортсмену и гражданину»: тульский «Арсенал» почтил память Яшина

    Источник: YouTube-канал «Динамо»

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