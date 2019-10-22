Черчесов – о непопадании Чалова в состав сборной России: «Иногда мы переживаем за футболистов больше, чем они сами за себя»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил свое мнение о перспективах нападающего ЦСКА Федора Чалова в национальной команде.

«Что касается спада Чалова, то не думаю, что он имеет место быть. Давайте мы не будем переживать, а спокойно понаблюдаем. В сборной кто готов, тот выходит на поле. Кто не готов — не играет.

Чалов — хороший футболист, который может давать результат. И он, как и другие молодые игроки, находится в обойме национальной команды. Но иногда мы переживаем за футболистов больше, чем они сами за себя», – отметил Черчесов.