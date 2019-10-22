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  • Черчесов – о непопадании Чалова в состав сборной России: «Иногда мы переживаем за футболистов больше, чем они сами за себя»

Черчесов – о непопадании Чалова в состав сборной России: «Иногда мы переживаем за футболистов больше, чем они сами за себя»

22 октября 2019, 01:25
10

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил свое мнение о перспективах нападающего ЦСКА Федора Чалова в национальной команде.

«Что касается спада Чалова, то не думаю, что он имеет место быть. Давайте мы не будем переживать, а спокойно понаблюдаем. В сборной кто готов, тот выходит на поле. Кто не готов — не играет.

Чалов — хороший футболист, который может давать результат. И он, как и другие молодые игроки, находится в обойме национальной команды. Но иногда мы переживаем за футболистов больше, чем они сами за себя», – отметил Черчесов.

  • В этом сезоне Чалов забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи в 16 матчах на клубном уровне.
  • В активе 21-летнего форварда есть два матча за сборную России.

Источник: «СЭ»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия ЦСКА Чалов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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Lilipyt
1571697189
Задолбали уже пропихивать этого Чалова. Пусть в ЦСКА сначала заиграет, а потом о сборной думать.
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woyser
1571699797
Всё давно уже сказано. В главной ему места пока нет, пусть играет за молодёжку. Сколько это можно перетирать?
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Sergil
1571714902
Так он же днарь в этом сезоне
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Niko
1571715197
Федя к сожалению и за ЦСКА сейчас играет только потому что он единственный нападающий в команде. Отсутствие конкуренции убило его развитие(((
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RotBerg
1571716514
Сравнить если статку Чалова и Дзюбы все становится ясно. Смолов вообще на атасе где то
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Vis-ok
1571716769
Когда был подъем у Чала, черчесу не нужен был, а щас чет ****** про него крыса двуличная
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paracetamol
1571738269
А чё ему там делать? Сверкнул в прошлом году и скурвился. Да и в молодежке не блещет. Судьи не те чтоль?
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