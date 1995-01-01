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    Черчесов – о непопадании Чалова в состав сборной России: «Иногда мы переживаем за футболистов больше, чем они сами за себя»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил свое мнение о перспективах нападающего ЦСКА Федора Чалова в национальной команде.

    «Что касается спада Чалова, то не думаю, что он имеет место быть. Давайте мы не будем переживать, а спокойно понаблюдаем. В сборной кто готов, тот выходит на поле. Кто не готов — не играет.

    Чалов — хороший футболист, который может давать результат. И он, как и другие молодые игроки, находится в обойме национальной команды. Но иногда мы переживаем за футболистов больше, чем они сами за себя», – отметил Черчесов.

    • В этом сезоне Чалов забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи в 16 матчах на клубном уровне.
    • В активе 21-летнего форварда есть два матча за сборную России.

    Источник: «СЭ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2887

      woyser 27 минут назад

      Всё давно уже сказано. В главной ему места пока нет, пусть играет за молодёжку. Сколько это можно перетирать?

      0
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      Рейтинг: +365

      Lilipyt 1 час назад

      Задолбали уже пропихивать этого Чалова. Пусть в ЦСКА сначала заиграет, а потом о сборной думать.

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