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    Шунин: «Новиков мне очень нравится как тренер. У него все четко, каждый знает, что ему нужно делать на поле»

    Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал о работе и.о. главного тренера команды Кирилла Новикова.

    — Что изменилось в команде после смены тренера?

    — У нас за эти полторы недели было несколько двухразовых тренировок. Очень много времени уделяем тактике и теории. Не могу секреты все раскрывать, но теперь мы тщательно готовимся к сопернику. При смене тренера всегда происходит встряска. Приходит новый человек, с новыми требованиями. Все понимают наше положение в турнирной таблице, поэтому все молча слушают и впитывают информацию как губки.

    — Все говорят: Новиков — это временная кандидатура. Как в «Динамо» к этому относятся?

    — Я могу сказать, как к этому отношусь, совсем не изучаю прессу. Понимаю, что есть вещи положительные или отрицательные, и если в них вникать, читать и смотреть, то можно в депрессию впасть. Много негатива, когда команда терпит поражения, когда что-то не получается. Спортсменам нужно играть, а не читать, поэтому мы в сторону убираем всю прессу. Наша задача — выходить на поле, а не размышлять.

    — Но у команды все же есть понимание, что Новиков — это серьезная кандидатура, а не временная?

    — Мне он очень нравится как тренер. У него все четко, каждый знает, что ему нужно делать на поле. Прошел короткий срок, но уже видно наш рисунок и игровую идею, – сказал Шунин.

    • «Динамо» назначило Новикова и.о. главного тренера 8 октября.
    • В первом матче под руководством специалиста москвичи в 13 туре РПЛ динамовцы сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).
    • В следующем туре москвичи встретятся с ЦСКА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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