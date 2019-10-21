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  • Шунин: «Новиков мне очень нравится как тренер. У него все четко, каждый знает, что ему нужно делать на поле»

Шунин: «Новиков мне очень нравится как тренер. У него все четко, каждый знает, что ему нужно делать на поле»

21 октября 2019, 15:19
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Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал о работе и.о. главного тренера команды Кирилла Новикова.

— Что изменилось в команде после смены тренера?

— У нас за эти полторы недели было несколько двухразовых тренировок. Очень много времени уделяем тактике и теории. Не могу секреты все раскрывать, но теперь мы тщательно готовимся к сопернику. При смене тренера всегда происходит встряска. Приходит новый человек, с новыми требованиями. Все понимают наше положение в турнирной таблице, поэтому все молча слушают и впитывают информацию как губки.

— Все говорят: Новиков — это временная кандидатура. Как в «Динамо» к этому относятся?

— Я могу сказать, как к этому отношусь, совсем не изучаю прессу. Понимаю, что есть вещи положительные или отрицательные, и если в них вникать, читать и смотреть, то можно в депрессию впасть. Много негатива, когда команда терпит поражения, когда что-то не получается. Спортсменам нужно играть, а не читать, поэтому мы в сторону убираем всю прессу. Наша задача — выходить на поле, а не размышлять.

— Но у команды все же есть понимание, что Новиков — это серьезная кандидатура, а не временная?

— Мне он очень нравится как тренер. У него все четко, каждый знает, что ему нужно делать на поле. Прошел короткий срок, но уже видно наш рисунок и игровую идею, – сказал Шунин.

  • «Динамо» назначило Новикова и.о. главного тренера 8 октября.
  • В первом матче под руководством специалиста москвичи в 13 туре РПЛ динамовцы сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).
  • В следующем туре москвичи встретятся с ЦСКА.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Шунин Антон Новиков Кирилл
Комментарии (3)
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evgevg13
1571661608
дай бог...
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Аскорбин
1571663439
Болтун.
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Снег
1571673392
Только ты как не умел играть, так и не сможешь. И ни Новиков и никто другой тебя не научат.
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