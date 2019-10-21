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  • Уткин: «Кононов – обманщик. Такой тренер просто не заслуживает доверия»

Уткин: «Кононов – обманщик. Такой тренер просто не заслуживает доверия»

21 октября 2019, 11:16
16

Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин раскритиковал бывшего главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

«Что вы вынесли из того, что говорил Олег Кононов во время пребывания в «Спартаке»? Он ведь старался говорить по делу. Я вот, например, вынес только то, что этот человек – обманщик. И я бы в дальнейшем, где бы он ни работал, буду относиться к нему как к чему-то чуть хуже, чем пустое место.

Потому что этот человек, готовя команду к сезону, проводя предсезонный турнир, рассказывал о планах и постановке игры, сам прекрасно при этом зная, что футболисты, в данный момент находящиеся в «Спартаке», в этом клубе играть не будут. То есть он мне лгал. Тренер, который так спокойно в глаза врeт и даже не даeт понять, что ребят, ну, вы подождите, потом будет возможность о чeм-то предметно поговорить, – такой тренер просто не заслуживает доверия.

Он, возможно, хороший человек. Возможно, готовит прекрасно. Может быть, даже свинину. Может быть, действительно его хотел Бесков в «Спартак» пригласить. Может быть, он спагетти великолепно готовит. Может быть, он пиджаки носит. Может быть, он даже их сам себе шьeт! Но просто верить ему дальше не хочется. В ситуации с Тедеско такого не скажешь», – сказал Уткин.

  • Кононов возглавлял «Спартак» с 12 ноября 2018-го по 29 сентября 2019 года.
  • При нем команда провела 36 матчей – 16 побед, 6 ничьих и 14 поражений.

Источник: YouTube-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Спартак Кононов Олег Уткин Василий
Комментарии (16)
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mihail200606
1571646750
Да не верь.. Твои мысли ни для кого никакого значения не имеют.. В том числе и для кононова
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батог
1571647589
++++
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Decorhome
1571650043
Вася ты не прав
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SpartakSpartakSpartak
1571650502
Вот тут с Васей не поспоришь. Особенно задело, что игрокам он говорил, что типа очень заинтересован, а потом их сливали. Только лгун не может быть хорошим человеком.
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MaxRnD
1571652453
Если бы эти заявления о "нечистоплотности" Кононова соответствовали действительности, то хрен бы он подарил лям евро Спартаку во время своего ухода .
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piligrim1986
1571655930
вась, поделись препаратами))))
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Nik1964
1571656260
Как стал играть Тульский Арсенал? Благодаря Кононову!!! В Спартаке ни один тренер не сможет нормально готовить команду пока руководители клуба не будут вмешиваться в работу тренера.Такое Ощущение, что Цорн сам набирает игроков, какие ему нравятся. Я думаю Спартак должен начать с нуля - упасть на дивизион ниже и там учиться играть. Посмотрите как играют команды, которые в этом году попали в высший дивизион. Даже у Тамбова, который занимает последнее место, виден игровой потенциал, сражаются до последнего. Игроки Спартака по полю пешком ходят - я не думаю, что тренер их этому учит. Зажрались они, находятся в команде потому что деньги капают в карман.
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САДЫЧОК
1571659614
Неплохо , Вася !
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sined1951
1571666633
Ерунду написал. Просто тренер этот был временный. Он много хотел сделать только больших полномочий у него не было. Тут даже у болельщиков спартаковских было больше прав кто должен играть в команде.
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Серёга Краснодарский
1571670918
статья - бред сумасшедшего.
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