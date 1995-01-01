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    Уткин: «Кононов – обманщик. Такой тренер просто не заслуживает доверия»

    Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин раскритиковал бывшего главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

    «Что вы вынесли из того, что говорил Олег Кононов во время пребывания в «Спартаке»? Он ведь старался говорить по делу. Я вот, например, вынес только то, что этот человек – обманщик. И я бы в дальнейшем, где бы он ни работал, буду относиться к нему как к чему-то чуть хуже, чем пустое место.

    Потому что этот человек, готовя команду к сезону, проводя предсезонный турнир, рассказывал о планах и постановке игры, сам прекрасно при этом зная, что футболисты, в данный момент находящиеся в «Спартаке», в этом клубе играть не будут. То есть он мне лгал. Тренер, который так спокойно в глаза врeт и даже не даeт понять, что ребят, ну, вы подождите, потом будет возможность о чeм-то предметно поговорить, – такой тренер просто не заслуживает доверия.

    Он, возможно, хороший человек. Возможно, готовит прекрасно. Может быть, даже свинину. Может быть, действительно его хотел Бесков в «Спартак» пригласить. Может быть, он спагетти великолепно готовит. Может быть, он пиджаки носит. Может быть, он даже их сам себе шьeт! Но просто верить ему дальше не хочется. В ситуации с Тедеско такого не скажешь», – сказал Уткин.

    • Кононов возглавлял «Спартак» с 12 ноября 2018-го по 29 сентября 2019 года.
    • При нем команда провела 36 матчей – 16 побед, 6 ничьих и 14 поражений.

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 11:16
    Комментарии12
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      Рейтинг: +34635

      MaxRnD 15 минут назад

      Если бы эти заявления о "нечистоплотности" Кононова соответствовали действительности, то хрен бы он подарил лям евро Спартаку во время своего ухода .

      1
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      Рейтинг: +21053

      gol_kak_sokol 30 минут назад

      Стало намного хуже без Зе Луиша и Фернандо, их очень не хватает. Крал и Понсе не равноценная замена. Хорошо хоть Мельгу не успели слить. А пиджак впихнул нам Гулиева и Мирзова.

      1
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      Рейтинг: +152

      SnoopiDu > gol_kak_sokol 2 минуты назад

      Уж Мирзова явно нельзя винить ни в чем, человек бьётся каждый матч, заряжен на игру. Активный. Я вижу только + с его приходом.

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      Рейтинг: +1033

      Genz 31 минуту назад

      Спартак, как великолепно играл до проигрыша в ле . Федун был доволен и болельщики ,посде проигрыша команда надломилась ,кончились силы и эмоции. на лицо но усталость ,перетренированность. надо было менять нагрузки и работать с психологом .Кононов молодец ,Уткин подлец

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      Рейтинг: +456

      SpartakSpartakSpartak 48 минут назад

      Вот тут с Васей не поспоришь. Особенно задело, что игрокам он говорил, что типа очень заинтересован, а потом их сливали. Только лгун не может быть хорошим человеком.

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      Рейтинг: +819

      Decorhome 56 минут назад

      Вася ты не прав

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      Рейтинг: +7108

      silver29 1 час назад

      А чем нынешний отличается от кононова ? Если не лгун то КРАЙНЕ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ ((( Он даже не знаком с игроками и не знает кто будет в составе весной, это не от него зависит остается только плести о 200-х способах развода Федуна ((((.

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      Рейтинг: +1512

      Фанат Рубина > silver29 31 минуту назад

      ему сейчас нужно закончить 1 часть чемпионата чтобы зимой провести полноценную предсезонку хоть какую то! сам себя поставь на его место!

      0
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      Рейтинг: +647

      Я - легенда 1 час назад

      В чём Кононов так уж лгал?

      Да, про построение игры за 4 месяца он, разумеется, ляпнул глупость. Однако и в этом случае он ничего не обещал, а просто сказал, что, как правило, 4-х месяцев хватает, чтобы привить команде комбинационную игру. Но ведь не обещал, что непременно это сделает.

      Он, возможно, где-то выражался неосмотрительно, вёл себя в каких-то моментах слабохарактерно. Но вряд ли его можно назвать конченым вруном.

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      Рейтинг: +353

      alarm 1 час назад

      когда уткен ещё помещался в телевизоре - был более вменяемым. сейчас ни дня не проходит, чтобы к кому-нибудь не прицепился. и если канделака могла облаять в ответ - то от пиджака такого вряд ли кто ожидает, в т.ч. и сам уткен. и к чему тогда эти выпады без ответа?

      4
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      Рейтинг: +6400

      батог 1 час назад

      ++++

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      Рейтинг: +5984

      mihail200606 1 час назад

      Да не верь.. Твои мысли ни для кого никакого значения не имеют.. В том числе и для кононова

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