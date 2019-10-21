Уткин: «Кононов – обманщик. Такой тренер просто не заслуживает доверия»

Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин раскритиковал бывшего главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

«Что вы вынесли из того, что говорил Олег Кононов во время пребывания в «Спартаке»? Он ведь старался говорить по делу. Я вот, например, вынес только то, что этот человек – обманщик. И я бы в дальнейшем, где бы он ни работал, буду относиться к нему как к чему-то чуть хуже, чем пустое место.

Потому что этот человек, готовя команду к сезону, проводя предсезонный турнир, рассказывал о планах и постановке игры, сам прекрасно при этом зная, что футболисты, в данный момент находящиеся в «Спартаке», в этом клубе играть не будут. То есть он мне лгал. Тренер, который так спокойно в глаза врeт и даже не даeт понять, что ребят, ну, вы подождите, потом будет возможность о чeм-то предметно поговорить, – такой тренер просто не заслуживает доверия.

Он, возможно, хороший человек. Возможно, готовит прекрасно. Может быть, даже свинину. Может быть, действительно его хотел Бесков в «Спартак» пригласить. Может быть, он спагетти великолепно готовит. Может быть, он пиджаки носит. Может быть, он даже их сам себе шьeт! Но просто верить ему дальше не хочется. В ситуации с Тедеско такого не скажешь», – сказал Уткин.