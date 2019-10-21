Комбаров – о драке в матче «Оренбург» – «Крылья Советов»: «Для зрелищности это было только плюсом»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал потасовку между игроками двух команд в концовке матча 13-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«Это футбол. Бывают такие моменты и небольшие стычки. На самом деле игра была очень эмоциональной. Мы понимали, что три очка – это самое главное. Ну, потолкались – ничего страшного. Для болельщиков, зрелищности игры это, наоборот, было только плюсом», – сказал Комбаров.

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