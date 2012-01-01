Комбаров – о драке в матче «Оренбург» – «Крылья Советов»: «Для зрелищности это было только плюсом»

А где был лично ты, Дмитрий Комбаров? Не видно было в потасовке, как и вообще во время игры на поле и не только в этом матче. даже прозвище Навесов не оправдываешь, разучился делать их? Один неплохой удар со штрафного, вот и все что запомнилось о твоём присутствии.
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал потасовку между игроками двух команд в концовке матча 13-го тура РПЛ против «Оренбурга».
«Это футбол. Бывают такие моменты и небольшие стычки. На самом деле игра была очень эмоциональной. Мы понимали, что три очка – это самое главное. Ну, потолкались – ничего страшного. Для болельщиков, зрелищности игры это, наоборот, было только плюсом», – сказал Комбаров.
- Матч завершился минимальной победой «Крыльев».
- По итогам драки были удалены защитник самарцев Александр Анюков, а также тренеры обеих команд Владимир Федотов и Миодраг Божович.
Анюков: «Приношу извинения «Оренбургу» и Чуканову. Я заслужил удаление»