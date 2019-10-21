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  • Комбаров – о драке в матче «Оренбург» – «Крылья Советов»: «Для зрелищности это было только плюсом»

Комбаров – о драке в матче «Оренбург» – «Крылья Советов»: «Для зрелищности это было только плюсом»

21 октября 2019, 10:21
4

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал потасовку между игроками двух команд в концовке матча 13-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«Это футбол. Бывают такие моменты и небольшие стычки. На самом деле игра была очень эмоциональной. Мы понимали, что три очка – это самое главное. Ну, потолкались – ничего страшного. Для болельщиков, зрелищности игры это, наоборот, было только плюсом», – сказал Комбаров.

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Источник: Youtube-канал «Крыльев Советов»
Россия. Премьер-лига Оренбург Крылья Советов Комбаров Дмитрий
Комментарии (4)
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АКС-74У
1571644542
А где был лично ты, Дмитрий Комбаров? Не видно было в потасовке, как и вообще во время игры на поле и не только в этом матче. даже прозвище Навесов не оправдываешь, разучился делать их? Один неплохой удар со штрафного, вот и все что запомнилось о твоём присутствии.
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woyser
1571655015
Ты в своём уме? Красивый футбол - вот зрелищность!
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evgevg13
1571657507
Комбаров грибов объелся? Или для него футбол уже ничего не значит? Забил бы сам парочку и никаких конфликтов не было бы. Так нет, только языком и умеет. И такую ересь скажет... Ну а как же иначе- по другому его никто уже и не заметит
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sined1951
1571667860
Разве это драка? Это имитация драки, чтобы оправдать средненькую игру.
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