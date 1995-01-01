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    Примера. Соперник ЦСКА «Эспаньол» проиграл «Вильярреалу», «Севилья» победила «Леванте» и другие результаты

    Завершен игровой день в испанской Примере. Соперник ЦСКА по группе Лиги Европы «Эспаньол» дома уступил «Вильярреалу». Каталонцы идут в зоне вылета.

    В другой встрече «Севилья» добыла победу над «Леванте». Единственный гол забил голландец Люк Де Йонг.

    Чемпионат Испании. Примера. 9-й тур

    Алавес – Сельта – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Магальян, 50; 2:0 – Лукас Перес, 82.

    Реал Сосьедад – Бетис – 3:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Лорен, 12; 1:1 – Гарсия, 22 (в свои ворота); 2:1 – Виллиан, 36; 3:1 – Порту, 58.

    Эспаньол – Вильярреал – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Экамби, 17.

    Атлетик – Вальядолид – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Уильямс, 33; 1:1 – Мартинес, 71 (в свои ворота).

    Севилья – Леванте – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Де Йонг, 86.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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