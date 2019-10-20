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Севилья - Леванте

20.10.2019, Воскресенье, 22:00 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Испания. Примера, 9 тур Севилья - Леванте
Испания. Примера (2018/2019)
21 тур
26 января, суббота 15:00 Севилья 5:0 Леванте
5 тур
23 сентября, воскресенье 13:00 Леванте 2:6 Севилья
Испания. Примера (2017/2018)
35 тур
27 апреля, пятница 22:00 Леванте 2:1 Севилья
16 тур
15 декабря, пятница 23:00 Севилья 0:0 Леванте
Испания. Сегунда (2016/2017)
27 тур
26 февраля, воскресенье 20:00 Севилья 1:1 Леванте
6 тур
21 сентября, среда 21:00 Леванте 1:0 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
22 тур
31 января, воскресенье 14:00 Севилья 3:1 Леванте
3 тур
11 сентября, пятница 21:30 Леванте 1:1 Севилья
Испания. Примера (2014/2015)
30 тур
7 апреля, вторник 23:00 Леванте 1:2 Севилья
11 тур
9 ноября, воскресенье 14:00 Севилья 1:1 Леванте
Испания. Примера (2013/2014)
21 тур
26 января, воскресенье 01:00 Севилья 2:3 Леванте
2 тур
25 августа, воскресенье 23:00 Леванте 0:0 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
29 тур
31 марта, воскресенье 01:00 Леванте 1:0 Севилья
10 тур
5 ноября, понедельник 00:30 Севилья 0:0 Леванте
Испания. Примера (2011/2012)
35 тур
22 апреля, воскресенье 00:30 Севилья 1:1 Леванте
16 тур
10 декабря, суббота 21:00 Леванте 1:0 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
20 тур
22 января, суббота 20:00 Севилья 4:1 Леванте
1 тур
28 августа, суббота 23:55 Леванте 1:4 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
27 тур
9 марта, воскресенье 19:00 Севилья 2:1 Леванте
8 тур
20 октября, суббота 22:00 Леванте 0:2 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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