Севилья - Леванте

|21 тур
|26 января, суббота
|15:00
|Севилья
|5:0
|Леванте
|5 тур
|23 сентября, воскресенье
|13:00
|Леванте
|2:6
|Севилья
|21 тур
|26 января, суббота
|15:00
|Севилья
|5:0
|Леванте
|5 тур
|23 сентября, воскресенье
|13:00
|Леванте
|2:6
|Севилья
|35 тур
|27 апреля, пятница
|22:00
|Леванте
|2:1
|Севилья
|16 тур
|15 декабря, пятница
|23:00
|Севилья
|0:0
|Леванте
|27 тур
|26 февраля, воскресенье
|20:00
|Севилья
|1:1
|Леванте
|6 тур
|21 сентября, среда
|21:00
|Леванте
|1:0
|Севилья
|22 тур
|31 января, воскресенье
|14:00
|Севилья
|3:1
|Леванте
|3 тур
|11 сентября, пятница
|21:30
|Леванте
|1:1
|Севилья
|30 тур
|7 апреля, вторник
|23:00
|Леванте
|1:2
|Севилья
|11 тур
|9 ноября, воскресенье
|14:00
|Севилья
|1:1
|Леванте
|21 тур
|26 января, воскресенье
|01:00
|Севилья
|2:3
|Леванте
|2 тур
|25 августа, воскресенье
|23:00
|Леванте
|0:0
|Севилья
|29 тур
|31 марта, воскресенье
|01:00
|Леванте
|1:0
|Севилья
|10 тур
|5 ноября, понедельник
|00:30
|Севилья
|0:0
|Леванте
|35 тур
|22 апреля, воскресенье
|00:30
|Севилья
|1:1
|Леванте
|16 тур
|10 декабря, суббота
|21:00
|Леванте
|1:0
|Севилья
|20 тур
|22 января, суббота
|20:00
|Севилья
|4:1
|Леванте
|1 тур
|28 августа, суббота
|23:55
|Леванте
|1:4
|Севилья
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Реал
|38
|26
|9
|3
|70:25
|+45
|87
|2.
|Барселона
|38
|25
|7
|6
|86:38
|+48
|82
|3.
|Атлетико М
|38
|18
|16
|4
|51:27
|+24
|70
|4.
|Севилья
|38
|19
|13
|6
|54:34
|+20
|70
|5.
|Вильярреал
|38
|18
|6
|14
|63:49
|+14
|60
|6.
|Реал Сосьедад
|38
|16
|8
|14
|56:48
|+8
|56
|7.
|Гранада
|38
|16
|8
|14
|52:45
|+7
|56
|8.
|Хетафе
|38
|14
|12
|12
|43:37
|+6
|54
|9.
|Валенсия
|38
|14
|11
|13
|46:53
|-7
|53
|10.
|Осасуна
|38
|13
|13
|12
|46:54
|-8
|52
|11.
|Атлетик Б
|38
|13
|12
|13
|41:38
|+3
|51
|12.
|Леванте
|38
|14
|7
|17
|47:53
|-6
|49
|13.
|Вальядолид
|38
|9
|15
|14
|32:43
|-11
|42
|14.
|Эйбар
|38
|11
|9
|18
|39:56
|-17
|42
|15.
|Бетис
|38
|10
|11
|17
|48:60
|-12
|41
|16.
|Алавес
|38
|10
|9
|19
|34:59
|-25
|39
|17.
|Сельта
|38
|7
|16
|15
|37:49
|-12
|37
|18.
|Леганес
|38
|8
|12
|18
|30:51
|-21
|36
|19.
|Мальорка
|38
|9
|6
|23
|40:65
|-25
|33
|20.
|Эспаньол
|38
|5
|10
|23
|27:58
|-31
|25