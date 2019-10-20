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Эспаньол - Вильярреал

20.10.2019, Воскресенье, 17:00 мск Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат Испания. Примера, 9 тур Эспаньол - Вильярреал
Испания. Примера (2018/2019)
22 тур
3 февраля, воскресенье 14:00 Вильярреал 2:2 Эспаньол
8 тур
7 октября, воскресенье 19:30 Эспаньол 3:1 Вильярреал
Испания. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
ответный матч		 17 января, четверг 22:30 Эспаньол 3:1 Вильярреал
Испания. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
первый матч		 9 января, среда 22:30 Вильярреал 2:2 Эспаньол
Испания. Примера (2017/2018)
24 тур
18 февраля, воскресенье 20:30 Эспаньол 1:1 Вильярреал
5 тур
21 сентября, четверг 21:00 Вильярреал 0:0 Эспаньол
Испания. Примера (2016/2017)
26 тур
4 марта, суббота 20:30 Вильярреал 2:0 Эспаньол
7 тур
2 октября, воскресенье 19:30 Эспаньол 0:0 Вильярреал
Испания. Примера (2015/2016)
21 тур
23 января, суббота 20:15 Эспаньол 2:2 Вильярреал
2 тур
28 августа, пятница 21:30 Вильярреал 3:1 Эспаньол
Испания. Примера (2014/2015)
30 тур
9 апреля, четверг 23:00 Вильярреал 0:3 Эспаньол
11 тур
9 ноября, воскресенье 19:00 Эспаньол 1:1 Вильярреал
Испания. Примера (2013/2014)
25 тур
25 февраля, вторник 01:00 Эспаньол 1:2 Вильярреал
6 тур
26 сентября, четверг 23:59 Вильярреал 2:1 Эспаньол
Испания. Примера (2011/2012)
31 тур
1 апреля, воскресенье 23:30 Вильярреал 0:0 Эспаньол
12 тур
6 ноября, воскресенье 21:00 Эспаньол 0:0 Вильярреал
Испания. Примера (2010/2011)
21 тур
30 января, воскресенье 23:00 Эспаньол 0:1 Вильярреал
2 тур
12 сентября, воскресенье 21:00 Вильярреал 4:0 Эспаньол
Испания. Примера (2009/2010)
25 тур
7 марта, воскресенье 19:00 Эспаньол 0:0 Вильярреал
6 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Вильярреал 0:0 Эспаньол
Испания. Примера (2008/2009)
26 тур
7 марта, суббота 23:55 Вильярреал 1:0 Эспаньол
7 тур
18 октября, суббота 23:55 Эспаньол 0:0 Вильярреал
Испания. Примера (2007/2008)
37 тур
11 мая, воскресенье 23:00 Вильярреал 2:0 Эспаньол
18 тур
5 января, суббота 23:55 Эспаньол 3:0 Вильярреал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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