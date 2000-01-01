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    Аленичев: «Мы начали перестройку в «Спартаке», но не успели завершить. Команда могла на несколько лет стать главным фаворитом РПЛ»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил сожаление, что ему не дали завершить перестройку. Специалиста уволили летом 2016 года.

    «Команда [в 2016 году] строилась планомерно и с прицелом. «Спартак» мог на несколько лет стать фаворитом номер один в нашем чемпионате. Перестройку мы начали, но завершить, к сожалению, не успели», – сказал Аленичев, чьи слова приводит «Матч ТВ».

    • Тренера назначили в «Спартак» в 2015 году.
    • Сейчас Аленичев находится без работы.
    • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:11
    Комментарии9
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      Рейтинг: +576

      Сенситив 2 минуты назад

      алень, о свинках-фаворитах, нам тайну приоткрыл, никак!
      вот в чемпе разгулялась бы свиная чумка, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +3767

      paracetamol 6 минут назад

      В Енисее тоже не дали?

      0
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      Рейтинг: +2037

      shurik45 > paracetamol 2 минуты назад

      Енисей он из ФНЛ вывел в РПЛ,если ты не знал.

      0
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      Рейтинг: +6184

      derrik2000 9 минут назад

      Аленичеву не хватило харизмы, внешнего проявления эмоциональности, которую просто таки необходимо было проявлять перед каждым матчем, во время матча, в перерыве матча и по окончании матча.
      А так то, если вспомнить, то все значимые приобретения для "золотого состава", были сделаны именно тогда, когда Алень был ГТ,

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      Рейтинг: +2037

      shurik45 > derrik2000 3 минуты назад

      Да неужели ,прозрение болельщиков Спартака намечается ?))) А то у вас все Каррера ,чуть ли не БОГ. Подсидел ваш Каррерушка ,Дмитрия .Аминь.

      0
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      Рейтинг: +1824

      Борат 41 минуту назад

      Спасибо за багаж!!!
      Через пару лет может опять порулишь Спартаком))) вот умора будет!

      1
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      Рейтинг: +1030

      Genz 1 час назад

      ФНЛ - самое место для Спартака

      2
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      Рейтинг: +1450

      Alekxei Z. 1 час назад

      Ну где честь и достоинство ? После провалов в Туле, В Спартаке и Енисее, человек открывает рот !

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      Рейтинг: +342

      alarm 1 час назад

      то есть, всей стране надо благодарить аек за то, что спас нас от свиной чумы?

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