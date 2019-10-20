Аленичев: «Мы начали перестройку в «Спартаке», но не успели завершить. Команда могла на несколько лет стать главным фаворитом РПЛ»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил сожаление, что ему не дали завершить перестройку. Специалиста уволили летом 2016 года.

«Команда [в 2016 году] строилась планомерно и с прицелом. «Спартак» мог на несколько лет стать фаворитом номер один в нашем чемпионате. Перестройку мы начали, но завершить, к сожалению, не успели», – сказал Аленичев, чьи слова приводит «Матч ТВ».