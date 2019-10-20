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  • Аленичев: «Мы начали перестройку в «Спартаке», но не успели завершить. Команда могла на несколько лет стать главным фаворитом РПЛ»

Аленичев: «Мы начали перестройку в «Спартаке», но не успели завершить. Команда могла на несколько лет стать главным фаворитом РПЛ»

20 октября 2019, 22:11
31

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил сожаление, что ему не дали завершить перестройку. Специалиста уволили летом 2016 года.

«Команда [в 2016 году] строилась планомерно и с прицелом. «Спартак» мог на несколько лет стать фаворитом номер один в нашем чемпионате. Перестройку мы начали, но завершить, к сожалению, не успели», – сказал Аленичев, чьи слова приводит «Матч ТВ».

  • Тренера назначили в «Спартак» в 2015 году.
  • Сейчас Аленичев находится без работы.
  • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (31)
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anjaneri
1571605168
Алена пустили в расход так же, как Валеру Карпоса, как Макса Карреру, как и Тодеско пустят на колбасу,- Федун главный колбасник, он не может без колбасни...
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Babon01
1571607786
Забыли что спартак в жопе благодаря олежке кононову! Я просто херею как можно за пять туров опуститься в задницу. И не на что не претендовать. А вы Алень!
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Babon01
1571607902
Тут не в алене дело, а в федуне! Пример: МЮ сульшера терпит?!!! Хотя результаты говно .
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АИН-27
1571612991
Команда могла на несколько лет стать главным фаворитом РПЛ... ...и тут жена разбудила Диму Аленичева, вернув из розового сна в реальность середины таблицы... Глупые эксперименты над командой. Давайте возродим спартаковский стиль, потом давайте пригласим иностранца, потом опять нужны свои спартачи-носители стиля. И так по кругу. Теперь вот давайте дадим порулить Цорну. Новая игра "Цорн футбалл менеджер 2020". Опыта у него, безусловно вагон, у его фут.агенства 3 клиента в РПЛ играют! Команде нужен острый забивной нападающий. Привел кого угодно, но только не бомбардира. Пока такое РУКОВОДСТВО, такие и результаты.
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АИН-27
1571614707
Все так, все так. А потом жена разбудила Аленичева со словами: "Дима, вставай! Опоздаешь на работу! Тебе Енисей тренировать!"
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erma
1571616245
Да, у нас тут недавно слился еще один такой строитель.
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piligrim1986
1571632963
ага, багаж забери
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Владислав Vlad
1571636143
Что значит - команда строилась с прицелом? Команда строится пока есть контракты. Пока игроков не поменяли. А это 1-2 года. Через это время команда может полностью поменяться. Алень строил-строил команду, а Каррера недостроенной командой чемпионство взял. И кто знает, если бы не безчестие некоторых тварей, то могли бы и до сих пор в лидерах идти. 18 матчей без поражений - не просто так взялись.
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momwig_
1571639693
Теперь говорить можно что угодно. Про "прицелы", про то, как "наши корабли" должны были бороздить поля РПЛ в виде непререкаемых фаворитов на много лет... Но никакого качественного системного скачка при Аленичеве не произошло и поэтому говорить про "прицелы" - это обычные истории тренеров неудачников (не вообще неудачников, а потерпевших неудачу в конкретном клубе).
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NEONFOL
1571643032
Как у нас любят бывшие тренеришки издалека потрепаться, команду не надо строить, её нужно тренировать, игроки лучше играть не станут, из всех тренеров после Романцева пожалуй только Карпин и Каррера не трепались попусту, остальные на воду дуют
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