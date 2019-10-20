Цорн: «Наши болельщики, которые всегда с командой, – это то, что отличает «Спартак» от всех остальных клубов России»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн возложил цветы в память о жертвах трагедии в «Лужниках» в 1982 году. Во время матча москвичей с голландским «Харлемом» 66 человек погибли в результате давки.

«Наши болельщики, которые всегда вместе с командой, где бы она не играла, — это то, что отличает «Спартак» от всех остальных клубов нашей страны. И поэтому мы никогда не забудем тех, кто отдал за «Спартак» свою жизнь. Пока мы помним, они будут живы», – сказал Цорн.