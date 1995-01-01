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    Цорн: «Наши болельщики, которые всегда с командой, – это то, что отличает «Спартак» от всех остальных клубов России»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн возложил цветы в память о жертвах трагедии в «Лужниках» в 1982 году. Во время матча москвичей с голландским «Харлемом» 66 человек погибли в результате давки.

    «Наши болельщики, которые всегда вместе с командой, где бы она не играла, — это то, что отличает «Спартак» от всех остальных клубов нашей страны. И поэтому мы никогда не забудем тех, кто отдал за «Спартак» свою жизнь. Пока мы помним, они будут живы», – сказал Цорн.

    • Многие из погибших были подростками.
    • Давка стала самым трагическим случаем в истории советского и российского спорта.
    • Всего на матче присутствовало 16643 зрителя.

    Источник: твиттер «Спартака»

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