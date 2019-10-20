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  • Цорн: «Наши болельщики, которые всегда с командой, – это то, что отличает «Спартак» от всех остальных клубов России»

Цорн: «Наши болельщики, которые всегда с командой, – это то, что отличает «Спартак» от всех остальных клубов России»

20 октября 2019, 19:51
10

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн возложил цветы в память о жертвах трагедии в «Лужниках» в 1982 году. Во время матча москвичей с голландским «Харлемом» 66 человек погибли в результате давки.

«Наши болельщики, которые всегда вместе с командой, где бы она не играла, — это то, что отличает «Спартак» от всех остальных клубов нашей страны. И поэтому мы никогда не забудем тех, кто отдал за «Спартак» свою жизнь. Пока мы помним, они будут живы», – сказал Цорн.

  • Многие из погибших были подростками.
  • Давка стала самым трагическим случаем в истории советского и российского спорта.
  • Всего на матче присутствовало 16643 зрителя.

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Цорн Томас
Комментарии (10)
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vka1970
1571592571
Офигеть, как это Маринка на фото успела попасть ? Теперь её коллекция увеличилась.Явно.
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InterMilLano1908
1571593994
Не в этот пост и день такое сказано, но блеадь что он несет??? Больной что ли???
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АИН-27
1571595194
Да, ессно. У других клубов фанатов вообще нет. Тупо массовка на стадионах, из бухариков и маргиналов.
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exreporter
1571595399
вопрос тут в том, сам то кто он ) упал как снег на голову в российский футбол. И вот. Большой патриот Спартака.
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Dizgen
1571595482
Вечная память!
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lexazenit_89
1571599969
Блин как говорится и тут Остапа( Цорна) понесло !!!! Видел я как после пятого гола на Петровском эти «преданые « болелы спартака начали кричать с. О. С. А. Т. Ь спартак я охренел от неожиданости!!!!
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Иван Петров 1986
1571634573
Тебя бы вот только куда-нибудь деть.
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Волька
1571637105
Цорн!Ты понты не колоти.После таких результатов многие отвернуться.
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