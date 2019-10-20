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  • Аленичев: «С таким составом, как у «Спартака», тяжело быть в первой тройке РПЛ»

Аленичев: «С таким составом, как у «Спартака», тяжело быть в первой тройке РПЛ»

20 октября 2019, 16:19
26

Бывший полузащитник и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением относительно футболистов московского клуба, купленных этим летом.

«Один Зе Луиш, думаю, сильнее Понсе и Ларссона вместе взятых. При этом болельщики негодуют: мы хотим быть в зоне Лиги чемпионов! Хотеть нужно, но тяжело быть с таким составом в первой тройке, это нужно понимать. Не думаю, что Тиль, Крал, Понсе и Ларссон будут определять игровое лицо «Спартака» в ближайшие годы.

Мои римские друзья удивляются: как вы могли взять Понсе? Если команда идет за чемпионством, Понсе не тот футболист, который ей нужен. Ребят, я не знаю, вопрос не ко мне, но пока оценка в целом подтверждается», – подытожил Аленичев.

  • Аленичев возглавлял «Спартак» с 2015 по 2016 годы.
  • В летнее трансферное окно «Спартак» потратил 41 млн евро.

Журналист Короткин: «Аленичев все происходившее в «Енисее» назвал кошмаром. Рассматривать варианты начнет зимой»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Понсе Эсекьель Аленичев Дмитрий
Комментарии (26)
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ВетеR
1571578306
Состав у Спартака явно не чемпионский !
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Из Твери Леха
1571583097
Зато в первой тройке ФНЛ вполне комфортно будет.
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Пестрый
1571583264
Вырвали абзац из вью аленя в которой этот горе тренер сокрушается почему спартаковские фанаты так не интеллигентно выражались о великом по мнению аленя тренере олеже кононове) " ..как так можно а я бы такого не потерпел.." и все в таком духе)) Алень не меняется и то что он защищает мямлю кононова который свою трусость выдавал за интеллигентность точно характеризует самого аленя!!
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Garrincha58
1571583644
В летнее трансферное окно «Спартак» потратил 41 млн евро.Зенит тоже потратил на Малкома впустую и что? Понсе???,а чем лучше Ригони или Эрнани или Краневиттер у нас все команды чаще покупают не то что хотят, а всё потому что к нам не все поедут
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sajra
1571583938
Федун слушает дебилов которые ему втирают и суют таких игроков которые не стоят даже 1.000 долларов.. крал. понсе. тиль. и так далее а еще был педро роша я бы и сто рублей бы не дал за него. Аленичев как всегда прав. собрал он тот победный состав и игроков он просмотривал хороших фернандо и так далее
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filosof sparty
1571584346
Понсе еще ничего, а вот Ларссон совсем беда
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eugen-han
1571584365
Тодеско через Цорна дали понять,что новых игроков не стоит просить и ждать в ближайшее время,так как это уже будет похоже на лохотрон от немцев в стане Спартака.
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spam2009
1571584621
Все у нас крепки задним умом и только языком могут чесать
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ЮНик
1571586098
Какая нах "тройка"???!!! Разве что с конца. Это намного реальнее. Даже "Рубин" на фоне сегодняшнего "Спартака" смотрится намного лучше, хоть какой-то командой выглядит. У "Спартака" же вообще полное отсутствие коллективной игры, какого-то игрового смысла, взаимопонимания, сыгранности. Какие тактические игровые схемы, наигранные комбинации??? Ноль!!! Абсолютное "бей-беги". Больше чем полкоманды вообще случайные "пассажиры", тупо приехавшие поднять бабла и свалить оттуда хоть куда. Если "Спартак" войдет в десятку в этом чемпионате, это уже будет чудо, памятник от Церетели заслужит этот Тодеско. Без злорадства пишу, а с болью и стыдом перед мертвыми Старостиными, Бесковым и живым Романцевым. Во что превратили мою любимую уже полвека команду! Просто добили...
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vka1970
1571592790
Насчёт Понсе может Аленичев и прав, а вот по поводу остальных есть вопросы.Дело ведь не только в игроках, но и в том как их использовать.Стамеской тоже можно гвозди в пол забивать, но ведь это не её предназначение.
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