Аленичев: «С таким составом, как у «Спартака», тяжело быть в первой тройке РПЛ»

Бывший полузащитник и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением относительно футболистов московского клуба, купленных этим летом.

«Один Зе Луиш, думаю, сильнее Понсе и Ларссона вместе взятых. При этом болельщики негодуют: мы хотим быть в зоне Лиги чемпионов! Хотеть нужно, но тяжело быть с таким составом в первой тройке, это нужно понимать. Не думаю, что Тиль, Крал, Понсе и Ларссон будут определять игровое лицо «Спартака» в ближайшие годы.

Мои римские друзья удивляются: как вы могли взять Понсе? Если команда идет за чемпионством, Понсе не тот футболист, который ей нужен. Ребят, я не знаю, вопрос не ко мне, но пока оценка в целом подтверждается», – подытожил Аленичев.

Аленичев возглавлял «Спартак» с 2015 по 2016 годы.

В летнее трансферное окно «Спартак» потратил 41 млн евро.

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