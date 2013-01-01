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    Аленичев: «С таким составом, как у «Спартака», тяжело быть в первой тройке РПЛ»

    Бывший полузащитник и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением относительно футболистов московского клуба, купленных этим летом.

    «Один Зе Луиш, думаю, сильнее Понсе и Ларссона вместе взятых. При этом болельщики негодуют: мы хотим быть в зоне Лиги чемпионов! Хотеть нужно, но тяжело быть с таким составом в первой тройке, это нужно понимать. Не думаю, что Тиль, Крал, Понсе и Ларссон будут определять игровое лицо «Спартака» в ближайшие годы.

    Мои римские друзья удивляются: как вы могли взять Понсе? Если команда идет за чемпионством, Понсе не тот футболист, который ей нужен. Ребят, я не знаю, вопрос не ко мне, но пока оценка в целом подтверждается», – подытожил Аленичев.

    • Аленичев возглавлял «Спартак» с 2015 по 2016 годы.
    • В летнее трансферное окно «Спартак» потратил 41 млн евро.

    Журналист Короткин: «Аленичев все происходившее в «Енисее» назвал кошмаром. Рассматривать варианты начнет зимой»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:19
    Комментарии4
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      Рейтинг: +829

      VVadic 5 минут назад

      Пока Роналду не будет в спартаке - не ждите результатов!

      0
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      Рейтинг: +7090

      silver29 11 минут назад

      Дмитрий все правильно, все по-делу, спасибо что не все **... (помешались) на этом тедеско. Только вот неадекватный владелец видит ситуацию иначе и усугубляет ее никчемным тренером.

      2
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      Рейтинг: +18184

      VVM1964 > silver29 3 минуты назад

      Ты статью то читал - вообще то здесь даже намека нет на Тедеско и даже ни про какова тренера речь не идет (((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11500

      ВетеR 12 минут назад

      Состав у Спартака явно не чемпионский !

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