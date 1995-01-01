Журналист Короткин: «Аленичев все происходившее в «Енисее» назвал кошмаром. Рассматривать варианты начнет зимой»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, почему тренер Дмитрий Аленичев находится без работы. Последним клубом специалиста был «Енисей», идущий сейчас в ФНЛ на последнем месте.

«Когда мы общались в июне, я спросил Аленичева о планах. Дмитрий сказал: «Сейчас хочу перезагрузиться минимум полгода, отойти от всего того кошмара, который был в Красноярске». Он так и выразился. Дмитрий Анатольевич хочет подучиться, пройти ряд стажировок. Зимой и далее будет рассматривать варианты. Звонки ему уже поступают», – сообщил Короткин.