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    Журналист Короткин: «Аленичев все происходившее в «Енисее» назвал кошмаром. Рассматривать варианты начнет зимой»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, почему тренер Дмитрий Аленичев находится без работы. Последним клубом специалиста был «Енисей», идущий сейчас в ФНЛ на последнем месте.

    «Когда мы общались в июне, я спросил Аленичева о планах. Дмитрий сказал: «Сейчас хочу перезагрузиться минимум полгода, отойти от всего того кошмара, который был в Красноярске». Он так и выразился. Дмитрий Анатольевич хочет подучиться, пройти ряд стажировок. Зимой и далее будет рассматривать варианты. Звонки ему уже поступают», – сообщил Короткин.

    • Аленичев тренировал «Енисей» с 2017 по 2019 год.
    • Красноярцы под руководством Аленичева вышли в РПЛ и вылетели оттуда.
    • В 2014 году тренер выходил в РПЛ с «Арсеналом».

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9566

      vladimir-7 1 час назад

      Что-то у Д.Аленичева тренерская работа в клубах не получается. Может
      быть понизить тренерскую планку и заняться детской или юношеской
      школой.

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      Рейтинг: +10

      vmonomah17 > vladimir-7 1 час назад

      Ну, с Арсеналом у него получилось в РПЛ выйти, а потом не заладилось. Хотя именно Аленичев собрал в Спартаке чемпионский состав.
      Тренер он неплохой, не зря его Моуриньо к себе звал в тренерский штаб, Думаю, Диме надо просто найти свою команду.

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      Рейтинг: +9566

      vladimir-7 > vmonomah17 49 минут назад

      Возможно и так, только собрать свой тренерский штаб.

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