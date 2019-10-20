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  • Дзюба – болельщикам: «Не подумайте, что зазнался, просто не в состоянии всем ответить на всe доброе и теплое»

Дзюба – болельщикам: «Не подумайте, что зазнался, просто не в состоянии всем ответить на всe доброе и теплое»

20 октября 2019, 12:18
8

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку, а также объяснил, почему не может ответить лично каждому.

«Хотел поблагодарить всех вас за эти эмоции, за поздравления. Столько всего доброго и теплого. Спасибо вам огромное. Безумно вам благодарен. Не подумайте, что зазнался, просто не в состоянии всем ответить. Спасибо, правда.

Когда возвращались со сборной после игры с Кипром, и в Москве, и в Питере в аэропорту столько людей подходило, столько всего говорили. Это безумно приятно, что вы смотрите с семьями, с друзьями. Это реально круто.

Но вечер с «Ростовом» не забуду, потому что не всегда такое получается – три забить, два отдать. Всех – с победой, всем спасибо! Будем стараться и дальше не сбавлять обороты», – сказал Дзюба в видеообращении, выложенном в инстаграме.

Публикация от text (@artem.dzyuba)

Дзюба: «Зенит» и сборная России – две лучшие команды в моей карьере по состоянию и атмосфере»

Дзюба: «Достиг такого состояния, что просто кайфую от игры»

РПЛ. «Зенит» разгромил «Ростов» – у Дзюбы пять баллов по системе «гол+пас»

Источник: инстаграм Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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alex1951
1571563347
Ты бы так на предстоящем ЧЕ заряжал,тогда тебе бы летели ,,спасибочки,,))))
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пряник929
1571564078
Так держать, Тула за тобой следит и болеет....
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Давид59
1571567042
Дзюбиньо!!! Глыба!!!Представляю, как кое-кто, кое- в какой команде локти кусает.
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Волька
1571568524
Бомжиньо!Много людей ненавидят тебя
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vla4839
1571569265
Молодец Дзюба! Столько ему пришлось перетерпеть в разных командах и от людей,а он стал приличным игроком, хорошим,хотя и своеобразным человеком.
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ААМ
1571575815
Достойный ответ.
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