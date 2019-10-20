Дзюба – болельщикам: «Не подумайте, что зазнался, просто не в состоянии всем ответить на всe доброе и теплое»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку, а также объяснил, почему не может ответить лично каждому.

«Хотел поблагодарить всех вас за эти эмоции, за поздравления. Столько всего доброго и теплого. Спасибо вам огромное. Безумно вам благодарен. Не подумайте, что зазнался, просто не в состоянии всем ответить. Спасибо, правда.

Когда возвращались со сборной после игры с Кипром, и в Москве, и в Питере в аэропорту столько людей подходило, столько всего говорили. Это безумно приятно, что вы смотрите с семьями, с друзьями. Это реально круто.

Но вечер с «Ростовом» не забуду, потому что не всегда такое получается – три забить, два отдать. Всех – с победой, всем спасибо! Будем стараться и дальше не сбавлять обороты», – сказал Дзюба в видеообращении, выложенном в инстаграме.

text text Публикация от text (@artem.dzyuba) 19 Окт 2019 в 7:32 PDT

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