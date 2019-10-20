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    Дзюба – болельщикам: «Не подумайте, что зазнался, просто не в состоянии всем ответить на всe доброе и теплое»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку, а также объяснил, почему не может ответить лично каждому.

    «Хотел поблагодарить всех вас за эти эмоции, за поздравления. Столько всего доброго и теплого. Спасибо вам огромное. Безумно вам благодарен. Не подумайте, что зазнался, просто не в состоянии всем ответить. Спасибо, правда.

    Когда возвращались со сборной после игры с Кипром, и в Москве, и в Питере в аэропорту столько людей подходило, столько всего говорили. Это безумно приятно, что вы смотрите с семьями, с друзьями. Это реально круто.

    Но вечер с «Ростовом» не забуду, потому что не всегда такое получается – три забить, два отдать. Всех – с победой, всем спасибо! Будем стараться и дальше не сбавлять обороты», – сказал Дзюба в видеообращении, выложенном в инстаграме.

    Публикация от text (@artem.dzyuba)

    Дзюба: «Зенит» и сборная России – две лучшие команды в моей карьере по состоянию и атмосфере»

    Дзюба: «Достиг такого состояния, что просто кайфую от игры»

    РПЛ. «Зенит» разгромил «Ростов» – у Дзюбы пять баллов по системе «гол+пас»

    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 12:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7496

      alex1951 8 минут назад

      Ты бы так на предстоящем ЧЕ заряжал,тогда тебе бы летели ,,спасибочки,,))))

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