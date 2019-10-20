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  • Дзюба: «Зенит» и сборная России – две лучшие команды в моей карьере по состоянию и атмосфере»

Дзюба: «Зенит» и сборная России – две лучшие команды в моей карьере по состоянию и атмосфере»

20 октября 2019, 07:23
14

Форвард «Зенита» Артем Дзюба после разгромной победы над «Ростовом» (6:1) дал интервью клубной пресс-службе.

«Зенит» сейчас, вот этот коллектив, и сборная России – две лучшие команды в моей карьере именно по состоянию, по атмосфере.

Я безумно горжусь ими, очень люблю их. Просто наслаждаюсь футболом, наслаждаюсь этим состоянием. Футбольный век очень короткий, надеюсь как можно больше играть, кайфовать и радовать зрителей.

Ведь футбол – это игра, это спектакль, можно сказать. Сегодня был прекрасный спектакль. Очень приятно играть одну из главных ролей в нем», – сказал Дзюба.

  • Нападающий оформил хет-трик и сделал два ассиста в матче с «Ростовом».
  • На данный момент Дзюба – лучший игрок РПЛ по системе «гол+пас». В его активе 16 баллов.

Дзюба: «Достиг такого состояния, что просто кайфую от игры»

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (14)
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tushkanlz
1571548350
Для Дзюбы сейчас - это лучший вариант.По результатам видно. А вот "сосватают" в другой клуб, и придет полный п-ц. Да и возраст в ... затылок дышит.Так что ,играй,Артём,играй и "лови кайф".А время летит быстро,лови момент!
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SEREGA 64
1571549145
БЫЛА ТЫ ШЛЮХОЙ ШЛЮХОЙ И ОСТАЛАСЬ КРЫСА
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Волька
1571553378
Дерево разговорилось
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Vis-ok
1571557844
Пока бабло платят-играет
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vladimir-7
1571562289
Дзюбе не нужно забывать о тех командах, которые ему построили такой футбольный фундамент, на котором он продолжает играть в Зените и в сборной РФ, причем успешно.
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ЗаЖиМ61
1571563766
ДС, ты только играй...к тебе вопросов нет!
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GoLenaStop
1571564589
Ладно, Ростсельмаш своё ещё сыграет, при адекватных судьях... А вот что Зенит в Европе будет делать дальше? Там халявные обмороки Дзюбы не прокатят! Нагадил ты, конечно, но.... удачи тебе, Зеня!
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Бриг
1571566051
Есть еще куда расти-хотя бы пенальти бить увереннее
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portero
1571567332
Артём ты только с немцами сделай результат.... при поражении получишь нашу "любовь"
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somn
1571572280
Спектакль был сыгран в субботу отлично. Настройтесь на среду, пож!
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