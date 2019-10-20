Дзюба: «Зенит» и сборная России – две лучшие команды в моей карьере по состоянию и атмосфере»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба после разгромной победы над «Ростовом» (6:1) дал интервью клубной пресс-службе.

«Зенит» сейчас, вот этот коллектив, и сборная России – две лучшие команды в моей карьере именно по состоянию, по атмосфере.

Я безумно горжусь ими, очень люблю их. Просто наслаждаюсь футболом, наслаждаюсь этим состоянием. Футбольный век очень короткий, надеюсь как можно больше играть, кайфовать и радовать зрителей.

Ведь футбол – это игра, это спектакль, можно сказать. Сегодня был прекрасный спектакль. Очень приятно играть одну из главных ролей в нем», – сказал Дзюба.

Нападающий оформил хет-трик и сделал два ассиста в матче с «Ростовом».

На данный момент Дзюба – лучший игрок РПЛ по системе «гол+пас». В его активе 16 баллов.

Дзюба: «Достиг такого состояния, что просто кайфую от игры»