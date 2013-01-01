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    Дзюба: «Зенит» и сборная России – две лучшие команды в моей карьере по состоянию и атмосфере»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба после разгромной победы над «Ростовом» (6:1) дал интервью клубной пресс-службе.

    «Зенит» сейчас, вот этот коллектив, и сборная России – две лучшие команды в моей карьере именно по состоянию, по атмосфере.

    Я безумно горжусь ими, очень люблю их. Просто наслаждаюсь футболом, наслаждаюсь этим состоянием. Футбольный век очень короткий, надеюсь как можно больше играть, кайфовать и радовать зрителей.

    Ведь футбол – это игра, это спектакль, можно сказать. Сегодня был прекрасный спектакль. Очень приятно играть одну из главных ролей в нем», – сказал Дзюба.

    • Нападающий оформил хет-трик и сделал два ассиста в матче с «Ростовом».
    • На данный момент Дзюба – лучший игрок РПЛ по системе «гол+пас». В его активе 16 баллов.

    Дзюба: «Достиг такого состояния, что просто кайфую от игры»

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1789

      Борат 17 минут назад

      А Спартак - худшая, но слава богу сбежал!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      Волька 33 минуты назад

      Дерево разговорилось

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +362

      SEREGA 64 1 час назад

      БЫЛА ТЫ ШЛЮХОЙ ШЛЮХОЙ И ОСТАЛАСЬ КРЫСА

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +292

      alarm 1 час назад

      в тарасятнике загубил бы карьеру, но удачно вырвался оттуда!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      tushkanlz 1 час назад

      Для Дзюбы сейчас - это лучший вариант.По результатам видно. А вот "сосватают" в другой клуб, и придет полный п-ц. Да и возраст в ... затылок дышит.Так что ,играй,Артём,играй и "лови кайф".А время летит быстро,лови момент!

      4
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      Рейтинг: +55

      Brabus71 > tushkanlz 1 час назад

      Да насчёт кайфа верно подмечено, пока прёт нужно наслаждаться...

      1
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