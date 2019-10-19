Дзюба: «Достиг такого состояния, что просто кайфую от игры»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подвел итоги встречи 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (6:1). В этой игре 31-летний форвард отметился хет-триком и двумя результативными передачами.

«Показали свою силу. Почему не играем так каждый матч? Это, конечно, вопрос к нам всем. «Ростов» пусть разбирает свои моменты, а «Зенит» показал всю свою мощь. Это не показатель того, насколько мы сильнее. Но на данный момент наша команда выглядит лучше «Ростова».

Дистанция большая, но это три очка, поэтому мы молодцы. Барриос тоже молодец, я никогда не думал, что он так может — браво! Я получаю и от пасов не меньше удовольствия. В сборной я — один Дзюба, здесь я — другой. Сейчас достиг такого состояния, что просто кайфую от игры. У нас хороший коллектив, это надо держать, учитывая, что скоро Лига чемпионов», – сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».

Дзюба – лидер чемпионата России по системе «гол+пас».

В активе капитана сборной России восемь голов и восемь результативных передач в 13 матчах РПЛ.

РПЛ. «Зенит» разгромил «Ростов» – Дзюба поучаствовал в пяти голах