Дзюба: «Достиг такого состояния, что просто кайфую от игры»

Да никогда он не был поленом. Он дебютировал при Лаудрупе в ЛЕ, выйдя в старте против Тотнхэма в Лондоне и забив два гола с удивительной для человека такой комплекции ловкостью. Я тогда еще подумал, что у этого юноши большое футбольное будущее. Но потом он потух, как видно не сложились у него отношения в Спартаке, а в Томи он чувствовал себя в ссылке. Он по-настоящему заиграл только в аренде в Ростове в связке с Джано. Но сейчас он конечно играет еще лучше, потому что имеет более сильных партнеров и хорошую атмосферу в команде. Вообще-то для футболиста моральный фактор имеет огромное значение. Все помнят как Панов играл в Зените и в сборной в 1999. Это был самый техничный игрок в линии нападения, Бесчастный и рядом не стоял. В 2000 году Панов уехал в Сент-Этьенн и у него там не пошло - не сложились отношения с партнерами и тренером. В итоге он там заработал прозвище Летающий пень. Летающий - за скорость, которая никуда не делась. Пень - потому что не мог остановить мяч. Я жил там в то время и видел, как от него, даже стоячего, в Сен-Этьенне отскакивали мячи, которые он в Зените двумя годами ранее играючи обрабатывал на ходу. Что-то подобное в свое время было и с Дзюбой. Слава богу, что сейчас он в порядке.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подвел итоги встречи 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (6:1). В этой игре 31-летний форвард отметился хет-триком и двумя результативными передачами.
«Показали свою силу. Почему не играем так каждый матч? Это, конечно, вопрос к нам всем. «Ростов» пусть разбирает свои моменты, а «Зенит» показал всю свою мощь. Это не показатель того, насколько мы сильнее. Но на данный момент наша команда выглядит лучше «Ростова».
Дистанция большая, но это три очка, поэтому мы молодцы. Барриос тоже молодец, я никогда не думал, что он так может — браво! Я получаю и от пасов не меньше удовольствия. В сборной я — один Дзюба, здесь я — другой. Сейчас достиг такого состояния, что просто кайфую от игры. У нас хороший коллектив, это надо держать, учитывая, что скоро Лига чемпионов», – сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».
- Дзюба – лидер чемпионата России по системе «гол+пас».
- В активе капитана сборной России восемь голов и восемь результативных передач в 13 матчах РПЛ.
РПЛ. «Зенит» разгромил «Ростов» – Дзюба поучаствовал в пяти голах