Тедеско: «Есть две причины, по которым я поменял местами домашнюю и гостевую скамейки запасных»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил свое решение поменять местами домашнюю и гостевую скамейки запасных перед матчем 13-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0).
«Две причины: во-первых, хотели быть поближе к фанатам, чувствовать их эмоциям. Вторая причина – хочу подальше находиться от лайнсмена, чтобы в пылу эмоций не сказать ему что-либо», – заявил Тедеско.
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Источник: «Чемпионат»