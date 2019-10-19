Тедеско: «Есть две причины, по которым я поменял местами домашнюю и гостевую скамейки запасных»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил свое решение поменять местами домашнюю и гостевую скамейки запасных перед матчем 13-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0).

«Две причины: во-первых, хотели быть поближе к фанатам, чувствовать их эмоциям. Вторая причина – хочу подальше находиться от лайнсмена, чтобы в пылу эмоций не сказать ему что-либо», – заявил Тедеско.

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