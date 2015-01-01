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    Тедеско: «Есть две причины, по которым я поменял местами домашнюю и гостевую скамейки запасных»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил свое решение поменять местами домашнюю и гостевую скамейки запасных перед матчем 13-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0).

    «Две причины: во-первых, хотели быть поближе к фанатам, чувствовать их эмоциям. Вторая причина – хочу подальше находиться от лайнсмена, чтобы в пылу эмоций не сказать ему что-либо», – заявил Тедеско.

    РПЛ. «Спартак» в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с «Рубином»

    «Спартак» не может выиграть на протяжении шести матчей в РПЛ. В последний раз такое было в 2015 году

    Тедеско: «Спартак» недоволен результатом, у ребят всю неделю горели глаза»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18122

      VVM1964 39 минут назад

      Аргументы . Да пусть хоть все перевернет - главное что бы пошло на пользу .

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      Рейтинг: +6178

      piligrim1986 1 час назад

      раздалбеско

      0
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      Рейтинг: +205

      Ссппааррттаакк 1 час назад

      Это первый шаг к Успеху.

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