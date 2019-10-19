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  • Тедеско: «Есть две причины, по которым я поменял местами домашнюю и гостевую скамейки запасных»

Тедеско: «Есть две причины, по которым я поменял местами домашнюю и гостевую скамейки запасных»

19 октября 2019, 19:34
10

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил свое решение поменять местами домашнюю и гостевую скамейки запасных перед матчем 13-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0).

«Две причины: во-первых, хотели быть поближе к фанатам, чувствовать их эмоциям. Вторая причина – хочу подальше находиться от лайнсмена, чтобы в пылу эмоций не сказать ему что-либо», – заявил Тедеско.

РПЛ. «Спартак» в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с «Рубином»

«Спартак» не может выиграть на протяжении шести матчей в РПЛ. В последний раз такое было в 2015 году

Тедеско: «Спартак» недоволен результатом, у ребят всю неделю горели глаза»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (10)
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Ссппааррттаакк
1571504102
Это первый шаг к Успеху.
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piligrim1986
1571504155
раздалбеско
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VVM1964
1571505720
Аргументы . Да пусть хоть все перевернет - главное что бы пошло на пользу .
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derrik2000
1571510076
Посмотрел я сегодня на "красно-белых кудесников кожаного мяча". В первом на посту ГТ Доминико Тедеско. Ну, и ХДЕ, спрашивается, вина Кононова, что эти "кудесники" двигаются по полю, как будто в штаны наложили? Нпи желания, ни умения... НИ-ЧЕ-ГО! И ЭТИХ покупали за миллионы евро, а затем и зарплаты им положили не менее миллиона евро в год КАЖДОМУ??? Это не считая ещё премиальных "со счастливого барского плеча"! Всё таки правильно было, что в ПОБЕДНОМ Спартаке (хоть бесковском, хоть романцевском, хоть карреринском) была ДЕДОВЩИНА в хорошем понимании этого слова. Иначе эта молодёжь современная слов не понимает простых литературных и не очень. Была дедовщина - была ИГРА, и успехи были. А сейчас ТЬФУ! Джикия - капитан... ))))))))))))))))) Какой из него к мудям капитан?! Он что, за собой МОЖЕТ кого-то повести и (или) "напихать" на поле практически всем так, чтобы его послушали? Из последних Глушаков был - КАПИТАН. А ЭТО грузинское... - ((((((((((((((((((((((((((
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paracetamol
1571511012
Ты бы игру поменял. Очень невзрачная.
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