Тедеско поменял местами домашнюю и гостевую скамейки запасных на «Открытии Арене»

В эти минуты проходит матч 13 тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином». Он показал, что главный тренер москвичей Доменико Тедеско поменял местами скамейки запасных на «Открытии Арене».

Раньше хозяйская скамейка располагалась на половине поля, где на ближней бровке работает один из помощников судьи. Теперь она находится на другой стороне – ближе к фанатской трибуне «Спартака» за воротами..