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  • Тедеско поменял местами домашнюю и гостевую скамейки запасных на «Открытии Арене»

Тедеско поменял местами домашнюю и гостевую скамейки запасных на «Открытии Арене»

19 октября 2019, 16:58
5

В эти минуты проходит матч 13 тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином». Он показал, что главный тренер москвичей Доменико Тедеско поменял местами скамейки запасных на «Открытии Арене».

Раньше хозяйская скамейка располагалась на половине поля, где на ближней бровке работает один из помощников судьи. Теперь она находится на другой стороне – ближе к фанатской трибуне «Спартака» за воротами..

  • Тедеско возглавил «Спартак» на этой неделе.
  • Москвичи в РПЛ идут 12-ми.
  • Тедеско занимал второе место в Бундеслиге с «Шальке».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (5)
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portero
1571494990
Рубин пока получше смотрится
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Ссппааррттаакк
1571495161
Вот теперь попрёт. Молодец Тедеско.
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Иван Петров 1986
1571495402
Вот с чего начинать-то надо было.
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portero
1571509933
Зря менял, непомогло
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пряник929
1571512114
А вы бобры как ни садитесь....
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