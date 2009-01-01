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    Тедеско поменял местами домашнюю и гостевую скамейки запасных на «Открытии Арене»

    В эти минуты проходит матч 13 тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином». Он показал, что главный тренер москвичей Доменико Тедеско поменял местами скамейки запасных на «Открытии Арене».

    Раньше хозяйская скамейка располагалась на половине поля, где на ближней бровке работает один из помощников судьи. Теперь она находится на другой стороне – ближе к фанатской трибуне «Спартака» за воротами..

    • Тедеско возглавил «Спартак» на этой неделе.
    • Москвичи в РПЛ идут 12-ми.
    • Тедеско занимал второе место в Бундеслиге с «Шальке».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +315

      OrenburgFC 23 минуты назад

      Так вот оно в чем дело было!!!))) все, можно на покой!

      0
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      Рейтинг: +468

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Вот с чего начинать-то надо было.

      0
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      Рейтинг: +201

      Ссппааррттаакк 1 час назад

      Вот теперь попрёт. Молодец Тедеско.

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      Рейтинг: +34064

      portero 1 час назад

      Рубин пока получше смотрится

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