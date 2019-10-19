«Тамбов» вышел вперед в игре с «Уралом» – «Динамо» в режиме лайв опустилось на последнее место РПЛ

В эти минуты проходит матч 13 тура РПЛ между «Тамбовом» и «Уралом». Во втором тайме номинальные хозяева вышли вперед.

В режиме лайв на последнее место в турнирной таблице чемпионата России опустилось «Динамо». В случае итоговой победы «Тамбова» москвичи как минимум до завтра там останутся.

Завтра, 20 октября, в «Динамо» дебютирует и.о. главного тренера Кирилл Новиков .

. Москвичи летом потратили не один десяток миллионов евро на трансферы.

«Тамбов» – выходец из ФНЛ.

UPD: спустя несколько минут после публикации материала «Урал» сравнял счет и «Тамбов» в режиме лайв вернулся на последнее место.