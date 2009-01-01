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    «Тамбов» вышел вперед в игре с «Уралом» – «Динамо» в режиме лайв опустилось на последнее место РПЛ

    В эти минуты проходит матч 13 тура РПЛ между «Тамбовом» и «Уралом». Во втором тайме номинальные хозяева вышли вперед.

    В режиме лайв на последнее место в турнирной таблице чемпионата России опустилось «Динамо». В случае итоговой победы «Тамбова» москвичи как минимум до завтра там останутся.

    • Завтра, 20 октября, в «Динамо» дебютирует и.о. главного тренера Кирилл Новиков.
    • Москвичи летом потратили не один десяток миллионов евро на трансферы.
    • «Тамбов» – выходец из ФНЛ.

    UPD: спустя несколько минут после публикации материала «Урал» сравнял счет и «Тамбов» в режиме лайв вернулся на последнее место.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2407

      InterMilLano1908 30 минут назад

      Им надо доеументалку снимать, как распилить 30 лямов зелени и не сесть

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