Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Тамбов» вышел вперед в игре с «Уралом» – «Динамо» в режиме лайв опустилось на последнее место РПЛ

«Тамбов» вышел вперед в игре с «Уралом» – «Динамо» в режиме лайв опустилось на последнее место РПЛ

19 октября 2019, 15:30
2

В эти минуты проходит матч 13 тура РПЛ между «Тамбовом» и «Уралом». Во втором тайме номинальные хозяева вышли вперед.

В режиме лайв на последнее место в турнирной таблице чемпионата России опустилось «Динамо». В случае итоговой победы «Тамбова» москвичи как минимум до завтра там останутся.

  • Завтра, 20 октября, в «Динамо» дебютирует и.о. главного тренера Кирилл Новиков.
  • Москвичи летом потратили не один десяток миллионов евро на трансферы.
  • «Тамбов» – выходец из ФНЛ.

UPD: спустя несколько минут после публикации материала «Урал» сравнял счет и «Тамбов» в режиме лайв вернулся на последнее место.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тамбов Урал Динамо
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
InterMilLano1908
1571488801
Им надо доеументалку снимать, как распилить 30 лямов зелени и не сесть
Ответить
FanatSerj
1571519436
Писец новость, очень информативная и важная.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+