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    АПЛ. «Тоттенхэм» сыграл вничью с последней командой лиги «Уотфордом», «Челси» победил «Ньюкасл» и другие результаты

    Состоялись матчи 9-го тура английской Премьер-лиги. «Лестер» и «Челси» одержали минимальные победы над «Бернли» и «Ньюкаслом» соответственно, а «Тоттенхэм» не сумел переиграть последнюю команду лиги – «Уотфорд» – на домашнем стадионе.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур

    Эвертон – Вест-Хэм – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бернард, 17; 2:0 – Сигурдссон, 90.

    Астон Вилла – Брайтон – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Вебстер, 21; 1:1 – Грилиш, 45. 2:1 – Таргетт, 90.

    Удаление: нет – Муй, 35.

    Борнмут – Норвич – 0:0 (0:0)

    Вулверхэмптон – Саутгемптон – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Ингс, 53; 1:1 – Хименес, 63 (с пенальти).

    Лестер – Бернли – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Вуд, 26; 1:1 – Варди, 45; 2:1 – Тилеманс, 74.

    Тоттенхэм – Уотфорд – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дукуре, 6; 1:1 – Алли, 86.

    Челси – Ньюкасл – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Алонсо, 73.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +561

      Санёк 17 1 час назад

      Лэмпард по очереди добивает очки,с победой Челси

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