АПЛ. «Тоттенхэм» сыграл вничью с последней командой лиги «Уотфордом», «Челси» победил «Ньюкасл» и другие результаты

Состоялись матчи 9-го тура английской Премьер-лиги. «Лестер» и «Челси» одержали минимальные победы над «Бернли» и «Ньюкаслом» соответственно, а «Тоттенхэм» не сумел переиграть последнюю команду лиги – «Уотфорд» – на домашнем стадионе.

Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур

Эвертон – Вест-Хэм – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бернард, 17; 2:0 – Сигурдссон, 90.

Астон Вилла – Брайтон – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Вебстер, 21; 1:1 – Грилиш, 45. 2:1 – Таргетт, 90.

Удаление: нет – Муй, 35.

Борнмут – Норвич – 0:0 (0:0)

Вулверхэмптон – Саутгемптон – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Ингс, 53; 1:1 – Хименес, 63 (с пенальти).

Лестер – Бернли – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Вуд, 26; 1:1 – Варди, 45; 2:1 – Тилеманс, 74.

Тоттенхэм – Уотфорд – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Дукуре, 6; 1:1 – Алли, 86.

Челси – Ньюкасл – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Алонсо, 73.

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