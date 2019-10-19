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АПЛ. «Тоттенхэм» сыграл вничью с последней командой лиги «Уотфордом», «Челси» победил «Ньюкасл» и другие результаты

19 октября 2019, 18:55
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Состоялись матчи 9-го тура английской Премьер-лиги. «Лестер» и «Челси» одержали минимальные победы над «Бернли» и «Ньюкаслом» соответственно, а «Тоттенхэм» не сумел переиграть последнюю команду лиги – «Уотфорд» – на домашнем стадионе.

Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур

Эвертон – Вест-Хэм – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бернард, 17; 2:0 – Сигурдссон, 90.

Астон Вилла – Брайтон – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Вебстер, 21; 1:1 – Грилиш, 45. 2:1 – Таргетт, 90.

Удаление: нет – Муй, 35.

Борнмут – Норвич – 0:0 (0:0)

Вулверхэмптон – Саутгемптон – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Ингс, 53; 1:1 – Хименес, 63 (с пенальти).

Лестер – Бернли – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Вуд, 26; 1:1 – Варди, 45; 2:1 – Тилеманс, 74.

Тоттенхэм – Уотфорд – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Дукуре, 6; 1:1 – Алли, 86.

Челси – Ньюкасл – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Алонсо, 73.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Брайтон Борнмут Норвич Сити Вулверхэмптон Саутгемптон Лестер Бернли Тоттенхэм Уотфорд Челси Ньюкасл
Комментарии (3)
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Санёк 17
1571500967
Лэмпард по очереди добивает очки,с победой Челси
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21082014
1571509418
Поражение от Баварии не прошло бесследно для шпор.не обыграть на своём поле последнюю команду чемпионата..это может надломить окончательно.
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DyadyaWel
1571521271
Банально сказывается прошлый сезон. Причем уверен - дело больше в психологии, нежели в физическом состоянии. Покетинно выжал из игроков максимум. Теперь, как только появились трудности, сразу пошло недовольство игроков. Отсюда результаты ещё хуже.
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