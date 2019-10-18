Рыжиков: «Пока есть желание играть, здоровье позволяет. В будущем думаю стать тренером»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков в беседе с Team Russia поговорил о будущем. 39-летний футболист задумывается о тренерской карьере.

— Пока есть желание и тренироваться, и играть, благо здоровье позволяет. Контракт с «Крыльями Советов» у меня до 31 мая 2020 года. Буду вместе с другими футболистами решать задачи, которые ставятся перед клубом. Настанет 1 июня — подумаем о дальнейших планах.

— Вы ведь учились на лицензию категории «А». Подумываете стать тренером?

— Уже лет пять, как об этом думаю. Намерен связать и в последующем свою жизнь с футболом, но одного желания мало. Нужна удача, чтобы все звезды сошлись. Лицензия категории «А» у меня имеется, а категорию Pro можно получить только после того, как поработаешь тренером.

— Вели записи тренировок Бердыева и других специалистов?

— И Курбана Бердыева, и Хавьера Грасии, и Миодрага Божовича. Шпаргалки есть.