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    Рыжиков: «Пока есть желание играть, здоровье позволяет. В будущем думаю стать тренером»

    Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков в беседе с Team Russia поговорил о будущем. 39-летний футболист задумывается о тренерской карьере.

    — Пока есть желание и тренироваться, и играть, благо здоровье позволяет. Контракт с «Крыльями Советов» у меня до 31 мая 2020 года. Буду вместе с другими футболистами решать задачи, которые ставятся перед клубом. Настанет 1 июня — подумаем о дальнейших планах.

    — Вы ведь учились на лицензию категории «А». Подумываете стать тренером?

    — Уже лет пять, как об этом думаю. Намерен связать и в последующем свою жизнь с футболом, но одного желания мало. Нужна удача, чтобы все звезды сошлись. Лицензия категории «А» у меня имеется, а категорию Pro можно получить только после того, как поработаешь тренером.

    — Вели записи тренировок Бердыева и других специалистов?

    — И Курбана Бердыева, и Хавьера Грасии, и Миодрага Божовича. Шпаргалки есть.

    • В текущем сезоне РПЛ Рыжиков провел все матчи.
    • Вратарь – двукратный чемпион России.
    • «Крылья Советов» в таблице идут десятыми.

    Источник: Team Russia

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