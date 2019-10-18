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  • Рыжиков: «Пока есть желание играть, здоровье позволяет. В будущем думаю стать тренером»

Рыжиков: «Пока есть желание играть, здоровье позволяет. В будущем думаю стать тренером»

18 октября 2019, 22:30
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков в беседе с Team Russia поговорил о будущем. 39-летний футболист задумывается о тренерской карьере.

— Пока есть желание и тренироваться, и играть, благо здоровье позволяет. Контракт с «Крыльями Советов» у меня до 31 мая 2020 года. Буду вместе с другими футболистами решать задачи, которые ставятся перед клубом. Настанет 1 июня — подумаем о дальнейших планах.

— Вы ведь учились на лицензию категории «А». Подумываете стать тренером?

— Уже лет пять, как об этом думаю. Намерен связать и в последующем свою жизнь с футболом, но одного желания мало. Нужна удача, чтобы все звезды сошлись. Лицензия категории «А» у меня имеется, а категорию Pro можно получить только после того, как поработаешь тренером.

— Вели записи тренировок Бердыева и других специалистов?

— И Курбана Бердыева, и Хавьера Грасии, и Миодрага Божовича. Шпаргалки есть.

  • В текущем сезоне РПЛ Рыжиков провел все матчи.
  • Вратарь – двукратный чемпион России.
  • «Крылья Советов» в таблице идут десятыми.

Источник: Team Russia
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Рыжиков Сергей
Комментарии (2)
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Decorhome
1571466002
Очень эмоциональный, думаю получится)
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koli4ka
1571470276
Сирога,тебе Буффонища нужно переплюнуть,вот тогда и чепчики в небо полетят...
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