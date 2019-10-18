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  • «Ростов» – о тренировках Мамаева: «Постепенно набирает форму и уже делает красиво»

«Ростов» – о тренировках Мамаева: «Постепенно набирает форму и уже делает красиво»

18 октября 2019, 12:20
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Пресс-служба «Ростова» опубликовала пост, посвященный тренировкам новичка команды Павла Мамаева.

«Павел Мамаев постепенно набирает форму и уже делает красиво. Этому парню точно есть что сказать на поле», – говорится в публикации.

  • Мамаев перешел в «Ростов» на правах свободного агента.
  • Стороны заключили контракт до лета 2021 года с опцией продления ещe на один сезон.
  • Этому предшествовало освобождение футболиста из колонии по УДО.
  • Мамаев провел за решеткой почти год.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Мамаев Павел
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