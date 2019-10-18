«Ростов» – о тренировках Мамаева: «Постепенно набирает форму и уже делает красиво»

Пресс-служба «Ростова» опубликовала пост, посвященный тренировкам новичка команды Павла Мамаева.
«Павел Мамаев постепенно набирает форму и уже делает красиво. Этому парню точно есть что сказать на поле», – говорится в публикации.
- Мамаев перешел в «Ростов» на правах свободного агента.
- Стороны заключили контракт до лета 2021 года с опцией продления ещe на один сезон.
- Этому предшествовало освобождение футболиста из колонии по УДО.
- Мамаев провел за решеткой почти год.
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Источник: Официальный твиттер «Ростова»