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    «Ростов» – о тренировках Мамаева: «Постепенно набирает форму и уже делает красиво»

    Пресс-служба «Ростова» опубликовала пост, посвященный тренировкам новичка команды Павла Мамаева.

    «Павел Мамаев постепенно набирает форму и уже делает красиво. Этому парню точно есть что сказать на поле», – говорится в публикации.

    • Мамаев перешел в «Ростов» на правах свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до лета 2021 года с опцией продления ещe на один сезон.
    • Этому предшествовало освобождение футболиста из колонии по УДО.
    • Мамаев провел за решеткой почти год.

    Источник: Официальный твиттер «Ростова»

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