«Ростов» – о тренировках Мамаева: «Постепенно набирает форму и уже делает красиво»

Пресс-служба «Ростова» опубликовала пост, посвященный тренировкам новичка команды Павла Мамаева.

«Павел Мамаев постепенно набирает форму и уже делает красиво. Этому парню точно есть что сказать на поле», – говорится в публикации.

Мамаев перешел в «Ростов» на правах свободного агента.

Стороны заключили контракт до лета 2021 года с опцией продления ещe на один сезон.

Этому предшествовало освобождение футболиста из колонии по УДО.

Мамаев провел за решеткой почти год.