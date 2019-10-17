РПЛ посвятила 13-й и 14-й туры памяти Льва Яшина

Российская Премьер-лига объявила о том, что ближайшие туры чемпионата будут посвящены чествованию бывшего голкипера сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина.

«22 октября исполняется 90 лет со дня рождения великого вратаря Льва Ивановича Яшина. Его достижения вписаны золотыми буквами в книгу славы отечественного футбола: Олимпийский чемпион, чемпион Европы, единственный вратарь в истории футбола, удостоенный приза «Золотой мяч», пятикратный чемпион СССР.

13-й и 14-й туры российской Премьер-лиги посвящены памяти Льва Ивановича Яшина. Клубы лиги будут чествовать великого вратаря», – сообщает пресс-служба РПЛ.