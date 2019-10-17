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РПЛ посвятила 13-й и 14-й туры памяти Льва Яшина

17 октября 2019, 18:46
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Российская Премьер-лига объявила о том, что ближайшие туры чемпионата будут посвящены чествованию бывшего голкипера сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина.

«22 октября исполняется 90 лет со дня рождения великого вратаря Льва Ивановича Яшина. Его достижения вписаны золотыми буквами в книгу славы отечественного футбола: Олимпийский чемпион, чемпион Европы, единственный вратарь в истории футбола, удостоенный приза «Золотой мяч», пятикратный чемпион СССР.

13-й и 14-й туры российской Премьер-лиги посвящены памяти Льва Ивановича Яшина. Клубы лиги будут чествовать великого вратаря», – сообщает пресс-служба РПЛ.

  • Журнал France Football ранее объявил, что лучшему вратарю мира с этого года будет вручаться трофей имени Льва Яшина.
  • Список претендентов на первый приз, в котором будет 10 лучших вратарей мира по версии France Football, станет известен 21 октября во Франции.

Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Динамо СССР Яшин Лев
Комментарии (3)
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1571337448
великий ЛЕВ, звездой в футбольном мире стал ярчайший, оставшись в нашей памяти в веках, звездою ВЕЛИЧАЙШЕЙ!...))
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