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    РПЛ посвятила 13-й и 14-й туры памяти Льва Яшина

    Российская Премьер-лига объявила о том, что ближайшие туры чемпионата будут посвящены чествованию бывшего голкипера сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина.

    «22 октября исполняется 90 лет со дня рождения великого вратаря Льва Ивановича Яшина. Его достижения вписаны золотыми буквами в книгу славы отечественного футбола: Олимпийский чемпион, чемпион Европы, единственный вратарь в истории футбола, удостоенный приза «Золотой мяч», пятикратный чемпион СССР.

    13-й и 14-й туры российской Премьер-лиги посвящены памяти Льва Ивановича Яшина. Клубы лиги будут чествовать великого вратаря», – сообщает пресс-служба РПЛ.

    • Журнал France Football ранее объявил, что лучшему вратарю мира с этого года будет вручаться трофей имени Льва Яшина.
    • Список претендентов на первый приз, в котором будет 10 лучших вратарей мира по версии France Football, станет известен 21 октября во Франции.

    Источник: сайт РПЛ

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