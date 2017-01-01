Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Рамос посвятил выход сборной Испании на Евро-2020 Луису Энрике

    Защитник «Реала» Серхио Рамос посвятил выход сборной Испании на Евро-2020 бывшему главному тренеру национальной команды Луису Энрике.

    «Это для вас, Луис!» – написал Рамос в инстаграме.

    • 9 июля 2018 года Энрике возглавил сборную Испании, подписав двухлетний контракт.
    • В марте 2019-го тренер временно прекратил исполнять свои обязанности, передав управление командой Роберту Морено.
    • 19 июня Энрике официально покинул свой пост «по личным причинам».
    • 29 августа стало известно, что у 49-летнего специалиста от онкологического заболевания умерла дочь Ксана.

    Сборная Испании установила личный рекорд, выйдя на Евро в 7-й раз подряд

    Тренер сборной Испании Морено посвятил выход на Евро-2020 Луису Энрике

    Источник: Инстаграм Серхио Рамоса

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:00
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74033
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru