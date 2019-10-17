Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рамос посвятил выход сборной Испании на Евро-2020 Луису Энрике

Рамос посвятил выход сборной Испании на Евро-2020 Луису Энрике

17 октября 2019, 01:00
1

Защитник «Реала» Серхио Рамос посвятил выход сборной Испании на Евро-2020 бывшему главному тренеру национальной команды Луису Энрике.

«Это для вас, Луис!» – написал Рамос в инстаграме.

  • 9 июля 2018 года Энрике возглавил сборную Испании, подписав двухлетний контракт.
  • В марте 2019-го тренер временно прекратил исполнять свои обязанности, передав управление командой Роберту Морено.
  • 19 июня Энрике официально покинул свой пост «по личным причинам».
  • 29 августа стало известно, что у 49-летнего специалиста от онкологического заболевания умерла дочь Ксана.

Сборная Испании установила личный рекорд, выйдя на Евро в 7-й раз подряд

Тренер сборной Испании Морено посвятил выход на Евро-2020 Луису Энрике

Источник: Инстаграм Серхио Рамоса
Отбор ЧЕ-2020 Испания. Примера Реал Барселона Испания Рамос Серхио Энрике Луис
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cules2013
1571296824
Респект, как говорится, но это больше обязанность Рамоса как капитана. Было бы странно, если бы он этого не сделал.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+