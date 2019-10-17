Рамос посвятил выход сборной Испании на Евро-2020 Луису Энрике

Защитник «Реала» Серхио Рамос посвятил выход сборной Испании на Евро-2020 бывшему главному тренеру национальной команды Луису Энрике.

«Это для вас, Луис!» – написал Рамос в инстаграме.

9 июля 2018 года Энрике возглавил сборную Испании, подписав двухлетний контракт.

В марте 2019-го тренер временно прекратил исполнять свои обязанности, передав управление командой Роберту Морено .

. 19 июня Энрике официально покинул свой пост «по личным причинам».

29 августа стало известно, что у 49-летнего специалиста от онкологического заболевания умерла дочь Ксана.

Сборная Испании установила личный рекорд, выйдя на Евро в 7-й раз подряд

Тренер сборной Испании Морено посвятил выход на Евро-2020 Луису Энрике