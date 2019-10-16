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  • Тренер сборной Испании Морено посвятил выход на Евро-2020 Луису Энрике

Тренер сборной Испании Морено посвятил выход на Евро-2020 Луису Энрике

16 октября 2019, 09:47
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Главный тренер сборной Испании Роберт Морено заявил, что выход команды в финальную часть Евро-2020 посвящается Луису Энрике.

  • 9 июля 2018 года Энрике возглавил сборную Испании, подписав двухлетний контракт.
  • В марте 2019-го тренер временно прекратил исполнять свои обязанности, передав управление командой Морено.
  • 19 июня Энрике официально покинул свой пост «по личным причинам».
  • 29 августа стало известно, что у 49-летнего специалиста от онкологического заболевания умерла дочь Ксана.

«Сегодня мы посвящаем наш успех Луису Энрике и его семье. Его работа с командой помогла нам стать сильными, мы благодарны ему за это. Также я благодарен президенту Королевской федерации футбола Испании Луису Рубиалесу за то, что мне предоставили шанс возглавить команду», – сказал Морено.

Источник: Football Espana
Отбор ЧЕ-2020 Испания. Примера Испания Энрике Луис Морено Роберт
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Cules2013
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