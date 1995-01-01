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    Тренер сборной Испании Морено посвятил выход на Евро-2020 Луису Энрике

    Главный тренер сборной Испании Роберт Морено заявил, что выход команды в финальную часть Евро-2020 посвящается Луису Энрике.

    • 9 июля 2018 года Энрике возглавил сборную Испании, подписав двухлетний контракт.
    • В марте 2019-го тренер временно прекратил исполнять свои обязанности, передав управление командой Морено.
    • 19 июня Энрике официально покинул свой пост «по личным причинам».
    • 29 августа стало известно, что у 49-летнего специалиста от онкологического заболевания умерла дочь Ксана.

    «Сегодня мы посвящаем наш успех Луису Энрике и его семье. Его работа с командой помогла нам стать сильными, мы благодарны ему за это. Также я благодарен президенту Королевской федерации футбола Испании Луису Рубиалесу за то, что мне предоставили шанс возглавить команду», – сказал Морено.

    Источник: Football Espana

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