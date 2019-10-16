Полузащитник «Краснодара» Ольссон: «Себальос просил меня перестать вести себя как Месси»

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Ольссон рассказал о разговоре, который произошел между ним и полузащитником «Арсенала» Даниэлем Себальосом в матче отборочного турнира Евро-2020 Швеция – Испания (1:1).

«О попросил меня перестать вести себя как Месси. Я не помню, что сказал ему в ответ. Мне показалось это странным. На самом деле, я даже не понял, что он имел в виду», – сказал Ольссон.