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  • Полузащитник «Краснодара» Ольссон: «Себальос просил меня перестать вести себя как Месси»

Полузащитник «Краснодара» Ольссон: «Себальос просил меня перестать вести себя как Месси»

16 октября 2019, 20:10
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Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Ольссон рассказал о разговоре, который произошел между ним и полузащитником «Арсенала» Даниэлем Себальосом в матче отборочного турнира Евро-2020 Швеция – Испания (1:1).

«О попросил меня перестать вести себя как Месси. Я не помню, что сказал ему в ответ. Мне показалось это странным. На самом деле, я даже не понял, что он имел в виду», – сказал Ольссон.

  • На 69-й минуте матча Себальос получил желтую карточку за нарушение правил против Ольссона.

Источник: The Sun
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Краснодар Швеция Испания Арсенал Себальос Даниэль Ольссон Кристоффер
Комментарии (2)
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ДениМ
1571258961
ты же кривой как инвалид. Какой Месси?! Учись у Маурисио Перейры
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paracetamol
1571293644
Нашелся Месси из шведской подворотни. С 3-х метров мажет по воротам.
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