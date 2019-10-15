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  • Гендиректор КАМАЗа извинился перед РФС и болельщиками «Спартака»

Гендиректор КАМАЗа извинился перед РФС и болельщиками «Спартака»

15 октября 2019, 21:45
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Генеральный директор КАМАЗа Айнур Миннеханов извинился перед Российским футбольным союзом (РФС) и болельщиками «Спартака» за инциденты, случившиеся во время матча 1/16 финала Кубка России (1:2).

«Хочу принести извинения Российскому футбольному союзу и всем болельщикам, которые пострадали в результате допущенных нарушений. Нами были оперативно устранены замечания полиции и комиссии РФС по сертификации стадионов, полученные по итогам матча. В частности, были установлены ограждения на фанатских секторах с достаточным количеством эвакуационных выходов, убраны замки на выходах, проведен монтаж стационарного контрольно-пропускного пункта.

В ближайшее время комиссия РФС совместно с полицией проведет инспекцию по проверке устраненных замечаний. Надеюсь, что действие сертификата соответствия будет возобновлено, и следующий матч КАМАЗ сможет сыграть на своем стадионе», – отметил Миннеханов.

  • Перед началом игры стюарды стадиона в Набережных Челнах закрыли на ключ сектор с фанатами «Спартака».

Источник: «СЭ»
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье Россия. Кубок КАМАЗ Спартак
Комментарии (4)
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Alejandrrro
1571171213
"Надеюсь, что действие сертификата соответствия будет возобновлено". Пока сертификат не отобрали, всё в норме, получается.
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Старикан
1571207778
Вопрос: если вся эта х.ерня была при получении сертификата, то как они его могли получить?
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Ollegator
1571217411
В Ростове было чёрти что, но об этом быстро забыли. А Камаз полощут до сих пор, при том, что вроде как и Спартак не жаловался ни на что.
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