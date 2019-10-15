Гендиректор КАМАЗа извинился перед РФС и болельщиками «Спартака»

Генеральный директор КАМАЗа Айнур Миннеханов извинился перед Российским футбольным союзом (РФС) и болельщиками «Спартака» за инциденты, случившиеся во время матча 1/16 финала Кубка России (1:2).

«Хочу принести извинения Российскому футбольному союзу и всем болельщикам, которые пострадали в результате допущенных нарушений. Нами были оперативно устранены замечания полиции и комиссии РФС по сертификации стадионов, полученные по итогам матча. В частности, были установлены ограждения на фанатских секторах с достаточным количеством эвакуационных выходов, убраны замки на выходах, проведен монтаж стационарного контрольно-пропускного пункта.

В ближайшее время комиссия РФС совместно с полицией проведет инспекцию по проверке устраненных замечаний. Надеюсь, что действие сертификата соответствия будет возобновлено, и следующий матч КАМАЗ сможет сыграть на своем стадионе», – отметил Миннеханов.