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    Гендиректор КАМАЗа извинился перед РФС и болельщиками «Спартака»

    Генеральный директор КАМАЗа Айнур Миннеханов извинился перед Российским футбольным союзом (РФС) и болельщиками «Спартака» за инциденты, случившиеся во время матча 1/16 финала Кубка России (1:2).

    «Хочу принести извинения Российскому футбольному союзу и всем болельщикам, которые пострадали в результате допущенных нарушений. Нами были оперативно устранены замечания полиции и комиссии РФС по сертификации стадионов, полученные по итогам матча. В частности, были установлены ограждения на фанатских секторах с достаточным количеством эвакуационных выходов, убраны замки на выходах, проведен монтаж стационарного контрольно-пропускного пункта.

    В ближайшее время комиссия РФС совместно с полицией проведет инспекцию по проверке устраненных замечаний. Надеюсь, что действие сертификата соответствия будет возобновлено, и следующий матч КАМАЗ сможет сыграть на своем стадионе», – отметил Миннеханов.

    • Перед началом игры стюарды стадиона в Набережных Челнах закрыли на ключ сектор с фанатами «Спартака».

    Источник: «СЭ»

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    Сегодня, 21:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +412

      Alejandrrro 8 минут назад

      "Надеюсь, что действие сертификата соответствия будет возобновлено". Пока сертификат не отобрали, всё в норме, получается.

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