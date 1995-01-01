КАМАЗу запретили играть на своем стадионе до устранения нарушений

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что после инцидента с фанатами «Спартака» на матче 1/16 финала Кубка России, сертификация стадиона «КАМАЗ» приостановлена.

«Случай на стадионе в Челнах стал поводом для проверки стадионов. Стадион «КАМАЗ» не устранил ряд предписаний, которые мы выдавали при сертификации. Сертификация стадиона «КАМАЗ» приостановлена. Матчи он сможет проводить только тогда, когда будут устранены все нарушения», – сказал Мельников.

РФС также наказал КАМАЗ штрафом в 100 тысяч рублей и матчем на нейтральном поле.