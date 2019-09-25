РФС наказал КАМАЗ штрафом и матчем на нейтральном поле за инцидент с фанатами «Спартака»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что КАМАЗ наказан за нарушения при организации матча 1/16 финала Кубка России со «Спартаком» (1:2).

«Сотрудников контрольно-распределительной службы не было на матче. При проверке выяснилось, чтобы были только сотрудники ЧОПа. Отсутствовал контроль со стороны ЧОПа. Ограждение на стадион не было предусмотрено планом безопасности. Это ограждение имело самостоятельный характер, было лишь четыре двери, две из которых были закрыты. Несмотря на то, что никто не пострадал, мы посчитали действия клуба некорректными. Максимально суровое наказание по этому делу.

За необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность лиц, находившихся на стадионе «КАМАЗ» оштрафован на 100 тысяч рублей и наказан одним домашним матчем Кубка России в другом городе. Предупреждение – в случае такого нарушения будут предприняты более суровые санкции», – сказал Григорьянц.

Перед началом игры стюарды стадиона в Набережных Челнах закрыли на ключ сектор с фанатами красно-белых.

Представители «Спартака» прокомментировали ситуацию, отметив, что боковые выходы с сектора оставались открытыми на протяжении всего матча с КАМАЗом.