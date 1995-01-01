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    «Спартак»: «Выходы с сектора оставались открытыми на протяжении всего матча с КАМАЗом»

    «Спартак» прокомментировал ситуацию с болельщиками команды во время выездного матча 1/16 финала Кубка России с КАМАЗом (2:1).

    «Спартак» был уведомлен о порядке входа-выхода болельщиков нашей команды на гостевой трибуне стадиона «КАМАЗ» в рамках матча 1/16 финала Кубка России. Об этом организаторы матча уведомили представителей клуба на предматчевом совещании, которое состоялось утром в день игры.

    Порядок входа-выхода болельщиков гостевой команды на стадионе обусловлен конструктивными особенностями трибуны D – все четыре выхода расположены со стороны поля.

    Поэтому организаторы решили закрывать две центральные калитки (D2 и D3) во время матча, однако стюарды открывали их по запросу болельщиков. При этом с целью соблюдения правил эвакуации боковые выходы (D1 и D4) оставались открытыми на протяжении всего матча», – сообщила пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале.

    • Сотрудники стадиона «КАМАЗ» в Набережных Челнах заперли на ключ фанатов «Спартака» во время матча команд в 1/16 финала Кубка России.
    • «Спартак» выиграл у КАМАЗа со счетом 2:1.

    Источник: ТАСС

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