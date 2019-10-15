Инфантино: «Ждал полного стадиона на историческом матче КНДР и Южной Кореи. Было наивно думать, что мы можем изменить мир за минуту»

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о матче отбора ЧМ-2022 между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне.

«С нетерпением ждал полного стадиона на таком историческом матче, но был разочарован, увидев, что болельщиков на трибунах нет. Мы были удивлены этим, как и рядом вопросов, связанных с его прямой трансляцией, проблемами с визами и доступом для иностранных журналистов. Для нас свобода печати и свобода слова, очевидно, имеют первостепенное значение, но с другой стороны, было бы наивно думать, что мы можем изменить мир за одну минуту.

Мы подняли эти вопросы в общении с местной федерацией футбола и мы, конечно, будем продолжать настаивать, чтобы футбол мог иметь положительное влияние в КНДР и других странах по всему миру.

На этой неделе мы запустили всемирную программу, которая будет сочетать влияние футбола со школами. Недавно мы сыграли важную роль в первом позитивном шаге к тому, чтобы женщин допустили на стадионы в Иране.

Я надеюсь и сделаю все возможное для того, чтобы футбол мог внести свой вклад, пусть и незначительный, в улучшение некоторых вещей, которые, по нашему мнению, должны измениться в некоторых обществах», – сказал Инфантино.