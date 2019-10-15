КНДР сыграла вничью с Южной Кореей. Матч проходил без зрителей, на игру не пустили болельщиков и прессу

В Пхеньяне завершился матч между сборными КНДР и Южной Кореи (0:0) в рамках квалификации ЧМ-2022 от Азии.

Прямая трансляция матча не велась, на игру не были допущены южнокорейские болельщики и иностранные СМИ, сообщает AFP. Ожидалось, что на придут минимум 40 тысяч человек, однако в итоге он прошел без зрителей. На стадионе присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Отбор ЧМ-2022. Азия. 3-й тур.

КНДР – Южная Корея – 0:0.