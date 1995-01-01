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    КНДР сыграла вничью с Южной Кореей. Матч проходил без зрителей, на игру не пустили болельщиков и прессу

    В Пхеньяне завершился матч между сборными КНДР и Южной Кореи (0:0) в рамках квалификации ЧМ-2022 от Азии.

    Прямая трансляция матча не велась, на игру не были допущены южнокорейские болельщики и иностранные СМИ, сообщает AFP. Ожидалось, что на придут минимум 40 тысяч человек, однако в итоге он прошел без зрителей. На стадионе присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино.

    Отбор ЧМ-2022. Азия. 3-й тур.

    КНДР – Южная Корея – 0:0.

    • Это первый с 1990 года матч между сборными на территории Северной Кореи.
    • После трех туров КНДР и Южная Корея лидируют в группе H, у команд по 7 очков.

    Источник: AFP

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