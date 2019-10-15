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  • КНДР сыграла вничью с Южной Кореей. Матч проходил без зрителей, на игру не пустили болельщиков и прессу

КНДР сыграла вничью с Южной Кореей. Матч проходил без зрителей, на игру не пустили болельщиков и прессу

15 октября 2019, 13:46
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В Пхеньяне завершился матч между сборными КНДР и Южной Кореи (0:0) в рамках квалификации ЧМ-2022 от Азии.

Прямая трансляция матча не велась, на игру не были допущены южнокорейские болельщики и иностранные СМИ, сообщает AFP. Ожидалось, что на придут минимум 40 тысяч человек, однако в итоге он прошел без зрителей. На стадионе присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Отбор ЧМ-2022. Азия. 3-й тур.

КНДР – Южная Корея – 0:0.

  • Это первый с 1990 года матч между сборными на территории Северной Кореи.
  • После трех туров КНДР и Южная Корея лидируют в группе H, у команд по 7 очков.

Источник: AFP
Азия КНДР Южная Корея Инфантино Джанни
Комментарии (1)
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Cules2013
1571150290
Запрессовали южан чисто психологически. Северяне явно-то классом ниже. Спорт вне политики - ну-ну... -- На стадионе присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино --- Хахх... занятно
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