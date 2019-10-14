«Тоттенхэм» объявил о возвращении Ворма

Вратарь Михел Ворм подписал контракт с «Тоттенхэмом» до конца сезона, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

В июле у 35-летнего голландца истек срок контракта, и Ворм покинул «Тоттенхэм». Вероятной причиной возвращения опытного вратаря стала травма основного голкипера команды Уго Льориса, который не выйдет на поле до 2020 года.

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