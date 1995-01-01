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    «Тоттенхэм» подтвердил, что Льорис больше не сыграет в 2019 году

    «Тоттенхэм» на своем официальном сайте опубликовал заявление о состоянии здоровья вратаря команды Уго Льориса.

    «Результаты обследования показали, что, хотя операция не требуется, наш капитан получил повреждение связок и ожидается, что он не вернется к тренировкам до конца 2019 года», – говорится в публикации.

    Что за кошмарная неделя у Льориса – смешной гол в АПЛ, 2:7, опять ошибка, еще и травма

    Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»

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