«Тоттенхэм» подтвердил, что Льорис больше не сыграет в 2019 году

«Тоттенхэм» на своем официальном сайте опубликовал заявление о состоянии здоровья вратаря команды Уго Льориса.

«Результаты обследования показали, что, хотя операция не требуется, наш капитан получил повреждение связок и ожидается, что он не вернется к тренировкам до конца 2019 года», – говорится в публикации.

Льорис травмировался в субботу во время матча 8-го тура АПЛ против «Брайтона» (0:3).

У голкипера диагностировали вывих локтевого сустава.

Что за кошмарная неделя у Льориса – смешной гол в АПЛ, 2:7, опять ошибка, еще и травма