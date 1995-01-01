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    У Льориса диагностирован вывих локтевого сустава по итогам матча с «Брайтоном»

    У вратаря «Тоттенхэма» Уго Льориса диагностирован вывих локтевого сустава левой руки по итогам матча 8-го тура АПЛ с «Брайтоном» (0:3). Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

    В ближайшее время 32-летний голкипер вернется в Лондон после обследования в больнице Брайтона. О сроках восстановления Льориса будет объявлено в течение следующей недели.

    • Льорис получил травму в эпизоде с первым пропущенным голом, неудачно приземлившись на левую руку.
    • Вратарь не смог продолжить встречу. Его унесли на носилках и заменили на восьмой минуте.
    • Из-за повреждения Льорис был выведен из состава сборной Франции на предстоящие матчи отбора Евро-2020 с Исландией и Турцией.

    Что за кошмарная неделя у Льориса – смешной гол в АПЛ, 2:7, опять ошибка, еще и травма

    Источник: твиттер «Тоттенхэма»

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