У Льориса диагностирован вывих локтевого сустава по итогам матча с «Брайтоном»

У вратаря «Тоттенхэма» Уго Льориса диагностирован вывих локтевого сустава левой руки по итогам матча 8-го тура АПЛ с «Брайтоном» (0:3). Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

В ближайшее время 32-летний голкипер вернется в Лондон после обследования в больнице Брайтона. О сроках восстановления Льориса будет объявлено в течение следующей недели.

Льорис получил травму в эпизоде с первым пропущенным голом, неудачно приземлившись на левую руку.

Вратарь не смог продолжить встречу. Его унесли на носилках и заменили на восьмой минуте.

Из-за повреждения Льорис был выведен из состава сборной Франции на предстоящие матчи отбора Евро-2020 с Исландией и Турцией.

Что за кошмарная неделя у Льориса – смешной гол в АПЛ, 2:7, опять ошибка, еще и травма