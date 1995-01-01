Льорис выведен из состава сборной Франции. Его заменит голкипер «Лилля» Мэйньян

Вратарь «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис выведен из состава национальной команды на предстоящие матчи отбора Евро-2020 с Исландией (11 октября) и Турцией (14 октября).

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции, тренерский штаб во главе с Дидье Дешамом принял решение заменить получившего травму в матче 8-го тура АПЛ с «Брайтоном» (0:3) Льориса на вратаря «Лилля» Майка Мэйньяна.