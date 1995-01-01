Льорис выведен из состава сборной Франции. Его заменит голкипер «Лилля» Мэйньян

Вратарь «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис выведен из состава национальной команды на предстоящие матчи отбора Евро-2020 с Исландией (11 октября) и Турцией (14 октября).
Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции, тренерский штаб во главе с Дидье Дешамом принял решение заменить получившего травму в матче 8-го тура АПЛ с «Брайтоном» (0:3) Льориса на вратаря «Лилля» Майка Мэйньяна.
- 32-летний Льорис неудачно приземлился на левую руку после ошибки в эпизоде с первым пропущенным голом.
- Журналист Венсан Меничини сообщил, что Льорис избежал перелома руки и в ближайшее время будет выписан из больницы.
- В этом сезоне Мэйньян принял участие в 10 матчах на клубном уровне и пропустил 12 голов.
- 24-летний вратарь «Лилля» пока не провел ни одного матча за взрослую сборную Франции.