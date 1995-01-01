Льорис избежал перелома руки после травмы в матче с «Брайтоном»

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис избежал перелома руки после травмы в матче 8-го тура АПЛ с «Брайтоном» (0:3).

Об этом сообщает источник со ссылкой на журналиста Венсана Меничини. Уточняется, что голкипер сборной Франции будет выписан из больницы до вечера субботы, 5 октября.

Льорис получил повреждение в игре с «Брайтоном», неудачно приземлившись на левую руку после ошибки в эпизоде с первым пропущенным голом.

В текущем сезоне 32-летний вратарь принял участие в семи матчах Премьер-лиги, в которых пропустил восемь голов.

Что за кошмарная неделя у Льориса – смешной гол в АПЛ, 2:7, опять ошибка, еще и травма