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    Льорис избежал перелома руки после травмы в матче с «Брайтоном»

    Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис избежал перелома руки после травмы в матче 8-го тура АПЛ с «Брайтоном» (0:3).

    Об этом сообщает источник со ссылкой на журналиста Венсана Меничини. Уточняется, что голкипер сборной Франции будет выписан из больницы до вечера субботы, 5 октября.

    • Льорис получил повреждение в игре с «Брайтоном», неудачно приземлившись на левую руку после ошибки в эпизоде с первым пропущенным голом.
    • В текущем сезоне 32-летний вратарь принял участие в семи матчах Премьер-лиги, в которых пропустил восемь голов.

    Что за кошмарная неделя у Льориса – смешной гол в АПЛ, 2:7, опять ошибка, еще и травма

    Источник: Get French Football News (GFFN)

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