Щенников выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч с «Коломной». Он не играл пять месяцев

ЦСКА опубликовал стартовый состав на товарищеский матч с «Коломной».
Стартовый состав: Помазун, Елеев, Шарлия, Гогуа, Карпов, Тикнизян, Марадишвили, Крачковский, Щенников, Лукас Сантос, Нисимура.
Запасные: Тороп, Востриков, Аванесян, Янов.
- Матч ЦСКА – «Коломна» начнется в 14:00 мск.
- Ранее стало известно, что защитник Георгий Щенников восстановился от травмы и вскоре сможет выйти на поле.
- 25 июня Щенников сломал правую медиальную лодыжку.
- В последний раз он играл за ЦСКА в мае.
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Источник: твиттер ЦСКА