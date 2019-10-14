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  • Щенников выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч с «Коломной». Он не играл пять месяцев

Щенников выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч с «Коломной». Он не играл пять месяцев

14 октября 2019, 13:46
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ЦСКА опубликовал стартовый состав на товарищеский матч с «Коломной».

Стартовый состав: Помазун, Елеев, Шарлия, Гогуа, Карпов, Тикнизян, Марадишвили, Крачковский, Щенников, Лукас Сантос, Нисимура.

Запасные: Тороп, Востриков, Аванесян, Янов.

  • Матч ЦСКА – «Коломна» начнется в 14:00 мск.
  • Ранее стало известно, что защитник Георгий Щенников восстановился от травмы и вскоре сможет выйти на поле.
  • 25 июня Щенников сломал правую медиальную лодыжку.
  • В последний раз он играл за ЦСКА в мае.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи ЦСКА Коломна Щенников Георгий Гогуа Седрик Сантос Лукас
Комментарии (2)
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Киркинитидец
1571052177
я против мордобоя...
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Percent
1571054413
самое главное не написали, матч то когда ?
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