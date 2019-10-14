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    Щенников выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч с «Коломной». Он не играл пять месяцев

    ЦСКА опубликовал стартовый состав на товарищеский матч с «Коломной».

    Стартовый состав: Помазун, Елеев, Шарлия, Гогуа, Карпов, Тикнизян, Марадишвили, Крачковский, Щенников, Лукас Сантос, Нисимура.

    Запасные: Тороп, Востриков, Аванесян, Янов.

    • Матч ЦСКА – «Коломна» начнется в 14:00 мск.
    • Ранее стало известно, что защитник Георгий Щенников восстановился от травмы и вскоре сможет выйти на поле.
    • 25 июня Щенников сломал правую медиальную лодыжку.
    • В последний раз он играл за ЦСКА в мае.

    Источник: твиттер ЦСКА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +155

      Percent 30 минут назад

      самое главное не написали, матч то когда ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1495

      Фанат Рубина 1 час назад

      а состав коломны можно?

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