Самедов: «Дзюбе надо становиться лучшим бомбардиром отбора на Евро-2020, раз есть матч с Сан-Марино»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поздравил российскую национальную команду с досрочным выходом на Евро-2020.
«Поздравляю сборную с выходом на турнир. Объективно мы с Бельгией были выше классом всех остальных команд в нашей группе. Были только опасения за выезд в Шотландию, что там могут возникнуть проблемы, но победили и там, поэтому уверенно вышли.
Дзюбе надо становиться лучшим бомбардиром отбора. Раз есть матч с Сан-Марино, то надо пользоваться моментом и шансом, надо делать отрыв», – сказал Самедов.
- Дзюба занимает второе место в списке бомбардиров отбора на Евро-2020, имея в своем активе девять голов.
- Лидирует израильтянин Эран Зехави – на его счету 10 забитых мячей.
- Матч с Сан-Марино (19 ноября) станет для команды Станислава Черчесова заключительным этом отборочном цикле.
Источник: «Чемпионат»