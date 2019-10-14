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  • Самедов: «Дзюбе надо становиться лучшим бомбардиром отбора на Евро-2020, раз есть матч с Сан-Марино»

Самедов: «Дзюбе надо становиться лучшим бомбардиром отбора на Евро-2020, раз есть матч с Сан-Марино»

14 октября 2019, 01:30
12

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поздравил российскую национальную команду с досрочным выходом на Евро-2020.

«Поздравляю сборную с выходом на турнир. Объективно мы с Бельгией были выше классом всех остальных команд в нашей группе. Были только опасения за выезд в Шотландию, что там могут возникнуть проблемы, но победили и там, поэтому уверенно вышли.

Дзюбе надо становиться лучшим бомбардиром отбора. Раз есть матч с Сан-Марино, то надо пользоваться моментом и шансом, надо делать отрыв», – сказал Самедов.

  • Дзюба занимает второе место в списке бомбардиров отбора на Евро-2020, имея в своем активе девять голов.
  • Лидирует израильтянин Эран Зехави – на его счету 10 забитых мячей.
  • Матч с Сан-Марино (19 ноября) станет для команды Станислава Черчесова заключительным этом отборочном цикле.

Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Сан-Марино Зенит Самедов Александр Дзюба Артем
Комментарии (12)
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Давид59
1571029507
Вот на Евро 2008, когда голландцев 3:1 уделали, вот это была игра!!!
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vladimir-7
1571029606
На Дзюбу играет вся команда, поэтому вполне может стать лучшим бомбардиром отбора, тем более есть игра с Сан-Марино.
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алдан2014
1571042879
Нужно забивать
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SPbZenit12
1571050978
Главное, чтобы Дзюба об этом не думал, а просто делал свою работу. А то все сейчас ему насоветуют и таких моментов как с Кипром, когда Дзюба всегда пытался пасс отдать не будет.
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Bozigit
1571052697
Да и Бельгии нужно долг вернуть
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portero
1571075950
если команда на него поиграет , то запросто.
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