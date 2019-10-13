Черчесов объяснил изменения в составе сборной России на матч с Кипром

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил изменения в составе национальной команды перед матчем отборочного турнира Евро-2020 с Кипром.

«Изменения в стартовом составе команды? Во-первых, игра с Шотландией была энергозатратной. Марио Фернандесу и Дмитрию Баринову дали паузу. Они занимались индивидуально несколько дней. Денис Черышев сейчас свежий, нам нужна была скорость», – сказал Черчесов в эфире Первого канала.

Матч Кипр – Россия проходит в эти минуты на стадионе «ГСП» в Никосии.

В случае победы или ничьей россияне обеспечат себе досрочный выход на Евро-2020.

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