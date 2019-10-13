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«Тоттенхэм» возобновил интерес к Бруну Фернандешу

13 октября 2019, 11:50

«Тоттенхэм» планирует в январе начать переговоры со «Спортингом» о переходе полузащитника Бруну Фернандеша.

Как сообщает A Bola, лондонский клуб, который пытался купить португальца во время летнего трансферного окна, не утратил к нему интерес.

«Тоттенхэм» видит в Фернандеше замену для Кристиана Эриксена, который, скорее всего, уйдет зимой.

  • В текущем сезоне 25-летний хавбек провел за «Спортинг» 10 матчей, забил семь голов и сделал пять ассистов.
  • Рыночная стоимость Фернандеша – 60 миллионов евро.

Источник: A Bola
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Тоттенхэм Спортинг Фернандеш Бруну
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