«Тоттенхэм» возобновил интерес к Бруну Фернандешу

«Тоттенхэм» планирует в январе начать переговоры со «Спортингом» о переходе полузащитника Бруну Фернандеша.
Как сообщает A Bola, лондонский клуб, который пытался купить португальца во время летнего трансферного окна, не утратил к нему интерес.
«Тоттенхэм» видит в Фернандеше замену для Кристиана Эриксена, который, скорее всего, уйдет зимой.
- В текущем сезоне 25-летний хавбек провел за «Спортинг» 10 матчей, забил семь голов и сделал пять ассистов.
- Рыночная стоимость Фернандеша – 60 миллионов евро.
Источник: A Bola