«Тоттенхэм» возобновил интерес к Бруну Фернандешу

«Тоттенхэм» планирует в январе начать переговоры со «Спортингом» о переходе полузащитника Бруну Фернандеша.

Как сообщает A Bola, лондонский клуб, который пытался купить португальца во время летнего трансферного окна, не утратил к нему интерес.

«Тоттенхэм» видит в Фернандеше замену для Кристиана Эриксена, который, скорее всего, уйдет зимой.