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  • Алькантара – о перспективе завершить карьеру в «Баварии»: «Почему бы и нет?»

Алькантара – о перспективе завершить карьеру в «Баварии»: «Почему бы и нет?»

13 октября 2019, 11:35

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара не исключил, что проведет остаток карьеры в мюнхенском клубе.

«Завершить карьеру в «Баварии»? Подобное решение должны принимать обе стороны. Я чувствую себя здесь прекрасно, моя семья очень счастлива. Мюнхен невероятно приятный для проживания город. В таком случае почему бы и нет?» – сказал испанец.

  • Алькантара выступает за «Баварию» с 2013 года.
  • В активе 28-летнего хавбека 204 матча, 28 голов и 37 ассистов.
  • С мюнхенской командой футболист выиграл 14 трофеев.

Источник: Официальный сайт «Баварии»
Германия. Бундеслига Бавария Алькантара Тиаго
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