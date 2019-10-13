Алькантара – о перспективе завершить карьеру в «Баварии»: «Почему бы и нет?»

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара не исключил, что проведет остаток карьеры в мюнхенском клубе.

«Завершить карьеру в «Баварии»? Подобное решение должны принимать обе стороны. Я чувствую себя здесь прекрасно, моя семья очень счастлива. Мюнхен невероятно приятный для проживания город. В таком случае почему бы и нет?» – сказал испанец.