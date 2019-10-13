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Пентек может перейти в «Манчестер Юнайтед»

13 октября 2019, 09:44
6

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Manchester Evening News, английский клуб попытается купить польского бомбардира в январе.

За форварда манкунианцы готовы заплатить 40 миллионов евро. «Милан» требует на 10 миллионов больше.

Помимо Пентека в шорт-лист «МЮ» входят Марио Манджукич («Ювентус»), Эрлинг Холанд («Зальцбург») и Мусса Дембеле («Лион»).

  • Рыночная стоимость 24-летнего поляка оценивается в 40 миллионов евро.
  • В текущем сезоне Пентек провел за «Милан» семь матчей и забил два гола.

Источник: Manchester Evening News

Английская газета, которая выходит шесть дней в неделю. Основана в 1868 году. Ежедневный тираж - почти 40 тысяч экземпляров.

Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Юнайтед Милан Пентек Кшиштоф
Комментарии (6)
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Milaninho
1570950509
И так играть некому, так еще и главную надежду сейчас похоже потеряют
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Cules2013
1570961045
было бы интересно на него глянуть в топ-клубе топ-лиги
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zigbert
1570975037
МЮ знает кого брать.
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