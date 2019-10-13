Пентек может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Manchester Evening News, английский клуб попытается купить польского бомбардира в январе.
За форварда манкунианцы готовы заплатить 40 миллионов евро. «Милан» требует на 10 миллионов больше.
Помимо Пентека в шорт-лист «МЮ» входят Марио Манджукич («Ювентус»), Эрлинг Холанд («Зальцбург») и Мусса Дембеле («Лион»).
- Рыночная стоимость 24-летнего поляка оценивается в 40 миллионов евро.
- В текущем сезоне Пентек провел за «Милан» семь матчей и забил два гола.
Источник: Manchester Evening News
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