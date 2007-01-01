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    Пентек может перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

    Как сообщает Manchester Evening News, английский клуб попытается купить польского бомбардира в январе.

    За форварда манкунианцы готовы заплатить 40 миллионов евро. «Милан» требует на 10 миллионов больше.

    Помимо Пентека в шорт-лист «МЮ» входят Марио Манджукич («Ювентус»), Эрлинг Холанд («Зальцбург») и Мусса Дембеле («Лион»).

    • Рыночная стоимость 24-летнего поляка оценивается в 40 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Пентек провел за «Милан» семь матчей и забил два гола.

    Источник: Manchester Evening News

    Английская газета, которая выходит шесть дней в неделю. Основана в 1868 году. Ежедневный тираж - почти 40 тысяч экземпляров.

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    Сегодня, 09:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +209

      Milaninho 20 минут назад

      И так играть некому, так еще и главную надежду сейчас похоже потеряют

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