Твиттер РПЛ: «Азмун и Оздоев реально похожи»

Официальный аккаунт российской Премьер-лиги в твиттере опубликовал запись, в которой сравнил статистические показатели игроков «Зенита» Магомеда Оздоева и Сердара Азмуна.

«Они реально похожи», – написала РПЛ в твиттере, приложив фотографию со статистикой двух футболистов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В 11 матчах РПЛ у Азмуна три гола и две результативные передачи.

У Оздоева идентичные показатели, за исключением ассистов: у хавбека «Зенита» их на один меньше, чем у иранца.

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