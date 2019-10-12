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    Твиттер РПЛ: «Азмун и Оздоев реально похожи»

    Официальный аккаунт российской Премьер-лиги в твиттере опубликовал запись, в которой сравнил статистические показатели игроков «Зенита» Магомеда Оздоева и Сердара Азмуна.

    «Они реально похожи», – написала РПЛ в твиттере, приложив фотографию со статистикой двух футболистов.

    • В 11 матчах РПЛ у Азмуна три гола и две результативные передачи.
    • У Оздоева идентичные показатели, за исключением ассистов: у хавбека «Зенита» их на один меньше, чем у иранца.

    Канделаки причислила иранца Азмуна к игрокам сборной России

    Канделаки: «Конечно, я имела в виду Оздоева, а не Азмуна. Один футболист «Зенита» вытеснил другого»

    Источник: твиттер РПЛ

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    Комментарии23
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      Рейтинг: +732

      russkiisergei 3 минуты назад

      Просто тина скотина и тварь

      0
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      Рейтинг: +3031

      polt 15 минут назад

      Это в оправдание обкакавшейся скоТины.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4231

      3a zenit 15 минут назад

      пися невинуавата слишь дааа!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6304

      батог 18 минут назад

      Ну да, два глаза, два уха, по одному носу - похожы !!!

      5
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      Рейтинг: +298

      OrenburgFC > батог 9 минут назад

      жи, ши - пиши через И.

      0
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      Рейтинг: +753

      Mister_Tomsk > OrenburgFC 6 минут назад

      и это явно какой нибудь депутат ааххаха ))) с ошибками написал_ аххахаха))) вот так и законы пишут, все через Ы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20947

      gol_kak_sokol 19 минут назад

      Оба, как две капли воды, похожи на Канделаку.

      4
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      Рейтинг: +2431

      Nesterenko 24 минуты назад

      Вот только в этом сезоне один здорово прибавил, а второй немного сдал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1402

      compka 31 минуту назад

      Братья по разуму!
      Братья по духу!

      0
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      Рейтинг: +301

      Давид59 40 минут назад

      Ага. Братья близнецы (только разные отцы);)

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +4432

      subbotaspartak > Давид59 24 минуты назад

      Мама Канделака.

      2
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      Рейтинг: +301

      Давид59 > subbotaspartak 20 минут назад

      Ей 43 года. Чисто теоретически возможно;)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +962

      Etiainen 41 минуту назад

      Жалкая попытка,РПЛ. Подлиз не удался

      6
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    • ...
      Рейтинг: +5412

      Сильвербой 44 минуты назад

      Ага, как пи..зда на ёжа, так же похожа!

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