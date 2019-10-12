Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Твиттер РПЛ: «Азмун и Оздоев реально похожи»

12 октября 2019, 15:25
32

Официальный аккаунт российской Премьер-лиги в твиттере опубликовал запись, в которой сравнил статистические показатели игроков «Зенита» Магомеда Оздоева и Сердара Азмуна.

«Они реально похожи», – написала РПЛ в твиттере, приложив фотографию со статистикой двух футболистов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
  • В 11 матчах РПЛ у Азмуна три гола и две результативные передачи.
  • У Оздоева идентичные показатели, за исключением ассистов: у хавбека «Зенита» их на один меньше, чем у иранца.

Канделаки причислила иранца Азмуна к игрокам сборной России

Канделаки: «Конечно, я имела в виду Оздоева, а не Азмуна. Один футболист «Зенита» вытеснил другого»

Источник: твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Иран Оздоев Магомед Азмун Сердар Канделаки Тина
Комментарии (32)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красный май
1570884037
Попытка спасти репутацию, которой нет. В РПЛ только в это и могут.
Ответить
Добрый Бобер
1570884249
Ого! Уже и РПЛ подтянули для помощи в отмазывании. Какая влиятельная дама.
Ответить
Сильвербой
1570884289
Ага, как пи..зда на ёжа, так же похожа!
Ответить
Etiainen
1570884501
Жалкая попытка,РПЛ. Подлиз не удался
Ответить
Давид59
1570884540
Ага. Братья близнецы (только разные отцы);)
Ответить
батог
1570885868
Ну да, два глаза, два уха, по одному носу - похожы !!!
Ответить
polt
1570886017
Это в оправдание обкакавшейся скоТины.
Ответить
TOL47
1570886977
Еще там братаны Малком , Сантос , Барриос, Кузяев ... все брюнеты- Братаны, если футбол раз в пять лет глянуть , форма одинаковая и голова черная-значит братаны.
Ответить
yarik1_78
1570887423
Ага...как две капли воды!Взялись защищать эту дырку что ли?
Ответить
sochi-2013
1570891741
Для японцев, и Мкрчян с Кикабидзе, русские братья-близнецы, а грузинке, туркмена с чеченцем, перепутать- это сам бог велел. ))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+