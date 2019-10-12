Твиттер РПЛ: «Азмун и Оздоев реально похожи»

Просто тина скотина и тварь
Официальный аккаунт российской Премьер-лиги в твиттере опубликовал запись, в которой сравнил статистические показатели игроков «Зенита» Магомеда Оздоева и Сердара Азмуна.
«Они реально похожи», – написала РПЛ в твиттере, приложив фотографию со статистикой двух футболистов.
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— Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 12, 2019
- В 11 матчах РПЛ у Азмуна три гола и две результативные передачи.
- У Оздоева идентичные показатели, за исключением ассистов: у хавбека «Зенита» их на один меньше, чем у иранца.
Канделаки причислила иранца Азмуна к игрокам сборной России
Канделаки: «Конечно, я имела в виду Оздоева, а не Азмуна. Один футболист «Зенита» вытеснил другого»