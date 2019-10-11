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  • Канделаки причислила иранца Азмуна к игрокам сборной России

Канделаки причислила иранца Азмуна к игрокам сборной России

11 октября 2019, 13:47
88

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, выступая на форуме «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде, допустила ошибку в своей речи.

Канделаки призвала поприветствовать сборную России за разгромную победу над Шотландией в матче отбора Евро-2020. Среди прочих она выделила форварда «Зенита» Сердара Азмуна, который является иранцем.

«Давайте поддержим сборную России. Поаплодируем Дзюбе и Азмуну, Станиславу Черчесову – тем, кто вчера устроил невероятный праздник!» – заявила Канделаки.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер журналиста Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Россия Дзюба Артем Азмун Сердар Черчесов Станислав Канделаки Тина
Комментарии (88)
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GermanVo
1570791342
Жду не дождусь комментариев Уткина)
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hevbn 28
1570793264
Сразу видно какой специалист с "большой буквы" руководит "главным спортивным каналом страны" , только вот к сожалению у нас такие специалисты частенько руководят и другими отраслями в стране.
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Давид59
1570793342
Слово за Васей. Все напряглись.
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VARDANYAN
1570795942
У Васи Уткина член встанет от такого удовольствия. Какая она далекая от спорта!
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SEREGA 64
1570796421
ШЛЮХА ПУТИНСКАЯ ОН ЕЕ СУНУЛ НА МАТЧ ТВ ОНА МОЖЕТ ТОЛЬКО ЯЗЫЧКОМ РАБОТАТЬ
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Добрый Бобер
1570797331
Вот и вся её квалификация.
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Dellleone
1570797458
Ахахаха !!!! Я почему то не удевлен!!! Вася Уткин - жги!!! Сегодня твой день !!!
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"Локо" в атаке
1570800195
Испанский стыд..!!! Вася Уткин,жду окончательного вердикта с нетерпением))
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Чец
1570804796
Неужели еще кто-то смотрит это порно под названием матч-тв? Полный бойкот этому, не знаю как назвать.
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MaxRnD
1570805038
Днище же
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