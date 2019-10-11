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    Канделаки причислила иранца Азмуна к игрокам сборной России

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, выступая на форуме «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде, допустила ошибку в своей речи.

    Канделаки призвала поприветствовать сборную России за разгромную победу над Шотландией в матче отбора Евро-2020. Среди прочих она выделила форварда «Зенита» Сердара Азмуна, который является иранцем.

    «Давайте поддержим сборную России. Поаплодируем Дзюбе и Азмуну, Станиславу Черчесову – тем, кто вчера устроил невероятный праздник!» – заявила Канделаки.

    Источник: Твиттер журналиста Максима Алланазарова

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    Комментарии32
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      Рейтинг: +20921

      gol_kak_sokol 2 минуты назад

      Профнепригодная курица.

      1
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      Рейтинг: +6282

      батог 3 минуты назад

      Блондинка !!! Что с неё возьмешь !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2910

      AtticusFinch 6 минут назад

      Всё..пи з дец...расходимся...

      1
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      Рейтинг: +1414

      РМЗ 7 минут назад

      Ну тупая

      1
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      Рейтинг: +5934

      mihail200606 9 минут назад

      Утя васькин уже кропает что нибудь ехидное в сетях.. Скоро ждите=)

      2
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      Рейтинг: +256

      Давид59 10 минут назад

      Слово за Васей. Все напряглись.

      4
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      Рейтинг: +4195

      hevbn 28 11 минут назад

      Сразу видно какой специалист с "большой буквы" руководит "главным спортивным каналом страны" , только вот к сожалению у нас такие специалисты частенько руководят и другими отраслями в стране.

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      Рейтинг: +627

      andrebest4 11 минут назад

      Ну сказала и сказала)) у нас через одного ляпают все подряд и в думе и в администрациях да федерациях разных. Это отголоски клановости и продвижения своих а не умных.

      2
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      Рейтинг: +529

      Я - легенда 13 минут назад

      К слову, если я правильно услышал, Дзюба упомянут не был. "Поаплодируем Азмуну, Станиславу Черчесову", - так она сказала.

      1
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      Рейтинг: +83

      Defensore 16 минут назад

      Дзюбун

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