Канделаки причислила иранца Азмуна к игрокам сборной России

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, выступая на форуме «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде, допустила ошибку в своей речи.

Канделаки призвала поприветствовать сборную России за разгромную победу над Шотландией в матче отбора Евро-2020. Среди прочих она выделила форварда «Зенита» Сердара Азмуна, который является иранцем.

«Давайте поддержим сборную России. Поаплодируем Дзюбе и Азмуну, Станиславу Черчесову – тем, кто вчера устроил невероятный праздник!» – заявила Канделаки.