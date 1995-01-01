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    Комличенко: «Минуты три, и я, может, ещe одного шотландца куда-нибудь бы выкинул корпусом»

    Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко поделился впечатлениями после дебюта за сборную России.

    • 24-летний футболист вышел на замену в матче 7-го тура отбора Евро-2020 против Шотландии (4:0).
    • Форварда выпустили на поле на последние пять минут игры.

    «Приятно выходить на таком стадионе и при таком счeте. Спасибо парням, тренерскому штабу. После игры поздравили, поддержали. Вообще бомба! Я насладился и пятью минутами на поле. Ощущаю ли себя «сборником»? Тяжело ответить, не прям «сборником», но в коллективе уже лучше себя чувствую.

    Какие задачи давал мне Черчесов, когда отпускал в клуб? Это наши задания с тренерским штабом, которые я выполняю. Не буду их комментировать. Мы замечаем, может быть, и вы тоже, что я выгляжу на поле уже намного лучше. После игры Станислав Саламович поздравил. Конечно, мечтаю сыграть на Евро, как и все.

    Минуты три, и я, может, ещe одного шотландца куда-нибудь бы выкинул корпусом. Мы уже вперeд не бежали, поэтому не думал о том, что будет момент для гола. Спокойно надо было держать мяч. Волнения при выходе на поле не было. Даже не знаю почему. Вроде бы такой стадион, много болельщиков, суперская атмосфера. Выходил спокойно», – сказал Комличенко.

    «Краснодар»: «Гордимся Комличенко и желаем ему закрепиться в составе сборной России»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +256

      Давид59 3 минуты назад

      А зачем их выкидывать надо за поле? Это не хоккей вроде.

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