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  • «Краснодар»: «Гордимся Комличенко и желаем ему закрепиться в составе сборной России»

«Краснодар»: «Гордимся Комличенко и желаем ему закрепиться в составе сборной России»

11 октября 2019, 11:20
10

«Краснодар» поздравил форварда «Млада Болеслав» Николая Комличенко с дебютом за сборную России в победном матче против Шотландии (4:0).

«Николай Комличенко стал первым воспитанником нашей академии, дебютировавшим в составе сборной России! В матче отбора к Евро-2020 против Шотландии Николай вышел на поле на 86-й минуте, заменив Артема Дзюбу.

Мы гордимся успехами Николая и желаем ему закрепиться в составе сборной России», – написала пресс-служба «Краснодара», – отметила пресс-служба «Краснодара».

  • Комличенко выступал в академии «Краснодара» с 2010 года.
  • Россиянин перебрался в чешский клуб летом 2017 года на правах двухгодичной аренды.
  • В январе 2019-го «Млада» выкупила права на футболиста.

Источник: Официальный твиттер «Краснодара»
Отбор ЧЕ-2020 Краснодар Россия Млада Болеслав Комличенко Николай
Комментарии (10)
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oyabun
1570782320
К сожалению за те 5 мин что Николай был на поле, никто так и не понял, что он из себя представляет. Результативных действий не было.
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Кузьмич на трибуне
1570782668
К сожалению Николай Комличенко не сильно рад поздравлениями ФК Краснодар.
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ААМ
1570783451
Пока Комличенко кот в мешке.
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paracetamol
1570784300
Гордитесь, так чего не откупите обратно? Шапи с Уткиным и Игнатьевым очевидно слабоваты.
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Spartak Piter
1570790081
Интересно а если бы не Красава, Стас бы его заметил? Комлеченко молодец бесспорно, но в сборной он благодаря ютубу.
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Я - легенда
1570797222
Так а почему бы не позвать Комличенко в Краснодар обратно? Уверен, он был бы гораздо полезнее этого недобомбардира Берга ))
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