«Краснодар»: «Гордимся Комличенко и желаем ему закрепиться в составе сборной России»

«Краснодар» поздравил форварда «Млада Болеслав» Николая Комличенко с дебютом за сборную России в победном матче против Шотландии (4:0).
«Николай Комличенко стал первым воспитанником нашей академии, дебютировавшим в составе сборной России! В матче отбора к Евро-2020 против Шотландии Николай вышел на поле на 86-й минуте, заменив Артема Дзюбу.
Мы гордимся успехами Николая и желаем ему закрепиться в составе сборной России», – написала пресс-служба «Краснодара», – отметила пресс-служба «Краснодара».
- Комличенко выступал в академии «Краснодара» с 2010 года.
- Россиянин перебрался в чешский клуб летом 2017 года на правах двухгодичной аренды.
- В январе 2019-го «Млада» выкупила права на футболиста.
Источник: Официальный твиттер «Краснодара»