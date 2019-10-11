«Краснодар»: «Гордимся Комличенко и желаем ему закрепиться в составе сборной России»

«Краснодар» поздравил форварда «Млада Болеслав» Николая Комличенко с дебютом за сборную России в победном матче против Шотландии (4:0).

«Николай Комличенко стал первым воспитанником нашей академии, дебютировавшим в составе сборной России! В матче отбора к Евро-2020 против Шотландии Николай вышел на поле на 86-й минуте, заменив Артема Дзюбу.

Мы гордимся успехами Николая и желаем ему закрепиться в составе сборной России», – написала пресс-служба «Краснодара», – отметила пресс-служба «Краснодара».