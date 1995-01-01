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    «Краснодар»: «Гордимся Комличенко и желаем ему закрепиться в составе сборной России»

    «Краснодар» поздравил форварда «Млада Болеслав» Николая Комличенко с дебютом за сборную России в победном матче против Шотландии (4:0).

    «Николай Комличенко стал первым воспитанником нашей академии, дебютировавшим в составе сборной России! В матче отбора к Евро-2020 против Шотландии Николай вышел на поле на 86-й минуте, заменив Артема Дзюбу.

    Мы гордимся успехами Николая и желаем ему закрепиться в составе сборной России», – написала пресс-служба «Краснодара», – отметила пресс-служба «Краснодара».

    • Комличенко выступал в академии «Краснодара» с 2010 года.
    • Россиянин перебрался в чешский клуб летом 2017 года на правах двухгодичной аренды.
    • В январе 2019-го «Млада» выкупила права на футболиста.

    Источник: Официальный твиттер «Краснодара»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3643

      paracetamol 31 минуту назад

      Гордитесь, так чего не откупите обратно? Шапи с Уткиным и Игнатьевым очевидно слабоваты.

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      Рейтинг: +1010

      ААМ 46 минут назад

      Пока Комличенко кот в мешке.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3812

      sochi-2013 > ААМ 22 минуты назад

      Ну очень жирный кот! Стать лучшим бомбардиром и лучшим легионером, даже Чехии, дано не каждому!

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      Рейтинг: +441

      Кузьмич на трибуне 59 минут назад

      К сожалению Николай Комличенко не сильно рад поздравлениями ФК Краснодар.

      0
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      Рейтинг: +3812

      sochi-2013 > Кузьмич на трибуне 21 минуту назад

      лично сказал?

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      Рейтинг: +20449

      oyabun 1 час назад

      К сожалению за те 5 мин что Николай был на поле, никто так и не понял, что он из себя представляет. Результативных действий не было.

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