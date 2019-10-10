Бэйл: «Выхожу на поле с большим количеством эмоций. Конечно, сюда входит и гнев»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл признался, что выходит на поле разгневанным.

«Выхожу на поле с большим количеством эмоций. Конечно, сюда входит и гнев, но я ничего не могу поделать, чтобы очистить свой разум.

Я стараюсь изо всех сил, будь то в сборной Уэльса или в «Реале», и буду продолжать это делать», – сказал Бэйл.

Ранее Бэйл заявлял, что его «сделали козлом отпущения».