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    Бэйл: «Выхожу на поле с большим количеством эмоций. Конечно, сюда входит и гнев»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл признался, что выходит на поле разгневанным.

    «Выхожу на поле с большим количеством эмоций. Конечно, сюда входит и гнев, но я ничего не могу поделать, чтобы очистить свой разум.

    Я стараюсь изо всех сил, будь то в сборной Уэльса или в «Реале», и буду продолжать это делать», – сказал Бэйл.

    Ранее Бэйл заявлял, что его «сделали козлом отпущения».

    • Летом «Реал» давал понять, что хочет продать Бэйла.
    • В текущем сезоне Примеры валлиец провел шесть матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
    • Испанцы купили Бэйла у «Тоттенхэма» в 2013 году.

    Источник: Goal

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