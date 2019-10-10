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  • Бэйл: «Выхожу на поле с большим количеством эмоций. Конечно, сюда входит и гнев»

Бэйл: «Выхожу на поле с большим количеством эмоций. Конечно, сюда входит и гнев»

10 октября 2019, 13:36

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл признался, что выходит на поле разгневанным.

«Выхожу на поле с большим количеством эмоций. Конечно, сюда входит и гнев, но я ничего не могу поделать, чтобы очистить свой разум.

Я стараюсь изо всех сил, будь то в сборной Уэльса или в «Реале», и буду продолжать это делать», – сказал Бэйл.

Ранее Бэйл заявлял, что его «сделали козлом отпущения».

  • Летом «Реал» давал понять, что хочет продать Бэйла.
  • В текущем сезоне Примеры валлиец провел шесть матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
  • Испанцы купили Бэйла у «Тоттенхэма» в 2013 году.

Источник: Goal
Испания. Примера Испания Реал Уэльс Бэйл Гарет
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