Бэйл: «Выхожу на поле с большим количеством эмоций. Конечно, сюда входит и гнев»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл признался, что выходит на поле разгневанным.
«Выхожу на поле с большим количеством эмоций. Конечно, сюда входит и гнев, но я ничего не могу поделать, чтобы очистить свой разум.
Я стараюсь изо всех сил, будь то в сборной Уэльса или в «Реале», и буду продолжать это делать», – сказал Бэйл.
Ранее Бэйл заявлял, что его «сделали козлом отпущения».
- Летом «Реал» давал понять, что хочет продать Бэйла.
- В текущем сезоне Примеры валлиец провел шесть матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
- Испанцы купили Бэйла у «Тоттенхэма» в 2013 году.
Источник: Goal