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    Бэйл: «Не скажу, что я счастлив играть в «Реале». Меня сделали козлом отпущения»

    Атакующий игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл поговорил о своем месте в клубе. Валлиец не счастлив.

    «Меня сделали козлом отпущения. В прошлом сезоне было непросто для всей команды. Не скажу, что я счастлив в «Реале», но я играю. Когда выхожу на поле, остаюсь профессионалом, отдаю себя полностью.

    Недопонимания будет еще больше. Нам нужно обсудить это с руководством «Реала». Мы должны прийти к какому-то решению», – приводит слова Бэйла Sky Sports.

    • Летом «Реал» давал понять, что хочет продать Бэйла.
    • В текущем сезоне валлиец провел три матча, забил два гола, сделал результативный пас.
    • Испанцы купили Бэйла у «Тоттенхэма» в 2013 году.

    Источник: Sky Sports

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