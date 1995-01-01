Бэйл: «Не скажу, что я счастлив играть в «Реале». Меня сделали козлом отпущения»

Атакующий игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл поговорил о своем месте в клубе. Валлиец не счастлив.
«Меня сделали козлом отпущения. В прошлом сезоне было непросто для всей команды. Не скажу, что я счастлив в «Реале», но я играю. Когда выхожу на поле, остаюсь профессионалом, отдаю себя полностью.
Недопонимания будет еще больше. Нам нужно обсудить это с руководством «Реала». Мы должны прийти к какому-то решению», – приводит слова Бэйла Sky Sports.
- Летом «Реал» давал понять, что хочет продать Бэйла.
- В текущем сезоне валлиец провел три матча, забил два гола, сделал результативный пас.
- Испанцы купили Бэйла у «Тоттенхэма» в 2013 году.