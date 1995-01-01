Главные новости дня. Тедеско согласовал контракт со «Спартаком», Луческу может возглавить «Динамо»

Тедеско станет тренером «Спартака» во вторник.

Луческу – кандидат на тренерский пост «Динамо».

Ещенко посоветовал купить очки журналисту.

Скопинцев после противоборства с Джикией выбыл из-за травмы.

Агент Дмитрий Чельцов рассказал, как «Зенит» мог купить Ляказетта вместо Малкома.

Уткин высказался о лидерстве четырех клубов в РПЛ: «Не учтены победы «Зенита» над «Сочи» и «Оренбургом» во втором круге».

Салах может не сыграть с «МЮ» из-за травмы.

Спаллетти будет назначен тренером «Милана».

Ди Франческо уволен из «Сампдории».

Дешам сообщил, что Льорис выбыл, скорее всего, до конца года.

Материал дня: Два тренера-австрийца переворачивают Бундеслигу. Один раньше брал ЛЧ, другой строит футбол без владения мячом