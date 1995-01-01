Главные новости дня. Тедеско согласовал контракт со «Спартаком», Луческу может возглавить «Динамо»

а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- http://dx.ua/svElM
Тедеско станет тренером «Спартака» во вторник.
Луческу – кандидат на тренерский пост «Динамо».
Ещенко посоветовал купить очки журналисту.
Скопинцев после противоборства с Джикией выбыл из-за травмы.
Агент Дмитрий Чельцов рассказал, как «Зенит» мог купить Ляказетта вместо Малкома.
Уткин высказался о лидерстве четырех клубов в РПЛ: «Не учтены победы «Зенита» над «Сочи» и «Оренбургом» во втором круге».
Салах может не сыграть с «МЮ» из-за травмы.
Спаллетти будет назначен тренером «Милана».
Ди Франческо уволен из «Сампдории».
Дешам сообщил, что Льорис выбыл, скорее всего, до конца года.
Материал дня: Два тренера-австрийца переворачивают Бундеслигу. Один раньше брал ЛЧ, другой строит футбол без владения мячом