Главные новости дня. Тедеско согласовал контракт со «Спартаком», Луческу может возглавить «Динамо»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7

      chinizkantelyanov 49 минут назад

      а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- http://dx.ua/svElM

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      Рейтинг: +193

      фанат джигурды > chinizkantelyanov 16 минут назад

      Все поняли, что ты всё опИсал

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      Рейтинг: +98

      АлексOZ 1 час назад

      ну где "Спартак" всё время находит этих "гениев" тренерской мысли???? что за "могильник"???

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